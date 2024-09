PlayStation ma prezent dla posiadaczy PS Plus, którzy lubią gry za darmo

Lubicie gry za darmo, których jest mnóstwo w PS Store? Jeśli tak, a do tego posiadacie PS Plus i zagrywacie się w bezpłatną strzelankę Vigor, pora odebrać prezent.

Dopiero co pisaliśmy, że Vigor to nowa gra za darmo dostępna na Steam, a już powracamy z tematem tego tytułu, tyle że dla osób preferujących strzelanie na konsolach PlayStation. Na PS5 oraz PlayStation 4 możemy pobierać bezpłatny Vigor od dawna i kto jeszcze zagląda na serwery, może otrzymać za darmo bardzo fajny pakiet DLC. Warunkiem jest posiadanie aktywnego abonamentu PS Plus, ponieważ jest to ekskluzywna paczka przeznaczona jedynie dla subskrybentów usługi.

Masz PS Plus? Odbierz darmowy pakiet do Vigor

Rozdawany prezencik nosi nazwę Autumn Looter Pack i możecie go pobrać pod tym adresem z PlayStation Store. Znajdziemy w nim sporo stylowych akcesoriów, skrzyń pełnych łupu i sterty broni. Oto zawartość paczki:

limitowana kominiarka, torba oraz wełniane rękawice (Second Summer)

2x skrzynia specjalna

10x Vz. 58 P + 300 szt. naboi

5x PM-63 RAK + 125 szt. naboi

4x Maschinengewehr 3 + 400 szt. naboi

3x M21 + 60 szt. naboi

2x La Chiave 12 + 32 szt. naboi

1x L96 + 10 szt. naboi

Prezent został udostępniony z okazji nadchodzącej jesieni, ale będzie dostępny do pobrania jedynie przez ograniczony czas (nie wspomniano, do kiedy). Pakiet można przypisać tylko raz na dane konto w grze.

Źródło: PS Store