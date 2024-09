Gracze PS Plus wkurzeni nagłym usunięciem popularnej gry z katalogu

The Evil Within nagle zniknęło z PS Plus, bez wcześniejszego słowa od Sony. Nic dziwnego, że gracze się wkurzyli i mają żal do korporacji.

Ej no, przecież tak się nie robi! Niestety, czasami nie da się nic na to poradzić, a Sony po prostu nie informuje o tym, że dana gra po prostu przestaje być dostępna w ramach PS Plus Extra/Premium. A mogliby jednak cokolwiek powiedzieć…

The Evil Within już nie w PS Plus

Mniej więcej pod koniec sierpnia informowaliśmy aż o 11 grach, które oficjalnie znikają z oferty PS Plus. Wśród nich było przecież Horizon: Forbidden West, czyli tytuł stworzony bezpośrednio przez studio należące do Sony. Mimo wszystko jasne, zrozumieliśmy, a gracze, którzy akurat przechodzili lub chcieli przejść którąś z tych gier, mieli na to jeszcze trochę czasu. Jednocześnie firma nie pokusiła się o komunikat, że pierwsze The Evil Within również wylatuje z subskrypcji. A przecież mówimy o popularnej, bardzo udanej grze dla fanów horrorów!

Nic dziwnego, że na Reddicie wrze, a gracze są przytłoczeni tym, że Sony może nagle, bez informacji, usuwać gry. Nie jest to dobra praktyka, szczególnie wobec subskrybentów. Niektórzy są mocno rozgoryczeni. “Dlaczego tak trudno jest po prostu zrobić post na blogu, tak jak to robią, gdy gry są dodawane, nawet jeśli 1 miesiąc to za mało dla większości ludzi, przynajmniej nie musielibyśmy sprawdzać co kilka dni, aby zobaczyć, co jest usuwane w ostatniej chwili?” – twierdzi jeden z komentujących.

“Czekaj, co? Zacząłem to dzisiaj…” – pisze inny gracz. I to chyba największy problem wśród tego typu “zagrywek”. Niektórzy mogą dopiero co rozpocząć nową przygodę. Bez wcześniejszego komunikatu, nie jest możliwe uniknięcie problemu, w którym nie zdąży się przejść danej produkcji, nim zniknie.

Byłoby miło, jeśli firma zaczęłaby oficjalnie ogłaszać wszystkie gry w sekcji “ostatnia szansa na zagranie”. W innym przypadku rodzi to właśnie takie problemy.

W razie czego The Evil Within 2 nadal jest dostępne w ramach subskrypcji. Trafiło tam w maju, więc polecam ograć, póki jeszcze jest.

