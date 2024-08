Aż 11 gier wylatuje z PS Plusa, w tym tytuł stworzony przez PlayStation

To dość dziwna sytuacja, choć zdecydowanie nie taka, której nikt by się nie spodziewał. Niemniej we wrześniu subskrybenci PS Plusa stracą możliwość grania w wiele gier, w tym parę popularnych i uwielbianych tytułów.

PS Plus na wrzesień 2024 – lista usuniętych gier z progów Extra i Premium 17 września:

Horizon Forbidden West (PS4/PS5)

Marvel’s Midnight Suns (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4 /PS5)

Alien: Isolation (PS4)

NieR Replicant (PS4)

Spiritfarer (PS4)

Cloudpunk (PS4)

Star Ocean: First Departure R (PS4)

Star Ocean: Till The End Of Time (PS4)

Star Ocean: The Last Hope Remaster (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

Star Ocean: The Divine Force (PS4/PS5)

Jak więc widać – szykują się spore przetasowania w ofercie cyfrowej biblioteki PlayStation Plus. Największą stratą wydaje się Horizon: Forbidden West, czyli tytuł ekskuzywny konsolowo dla Sony, wyprodukowany przez należące do nich studio. Czemu więc oryginalna gra PlayStation znika z abonamentu PS Plus? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale to najpewniej jakaś taktyka korporacji. Po prostu ci, którzy do tej pory nie zagrali, będą musieli kupić grę, dzięki czemu w teorii firma zarobi więcej.

W każdym razie z tych większych tytułów może być wielka szkoda fenomenalnego Alien: Isolation i nie mniej uwielbianego NieR Replicant. Za to fani Marvela powinni jak najszybciej ograć Marvel’s Midnight Suns, czyli taktyczną grę RPG, która przeszła bez echa. Mimo to mówimy o bardzo udanej pozycji. No i są też ciekawe indyki – Spiritfarer i Cloudpunk. Jeśli tylko macie czas, polecam ograć, aby później nie żałować!

