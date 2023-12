Znów można taniej kupić PS Plus i gry. Powróciły doładowania 200PLN do PS Store

Podczas niedawnych promocji Black Friday sporo osób korzystało z możliwości jeszcze tańszych zakupów w PS Store. Jak wiecie, jest to możliwe dzięki doładowaniu portfela tanimi kartami. Fajnie mieć na koncie PSN np. 200 zł, wydając realnie 173 zł, prawda? Ostatecznie sklepy, które oferują karty najtaniej, wyprzedały swoje zapasy. Na szczęście zaczynają one być uzupełniane w Instant Gaming, gdzie obecnie możemy skorzystać z bardzo dobrej okazji na wspomnianą kartę 200PLN.

Tanie karty PSN to duża oszczędność na PS Plus i innych zakupach w PS Store

Poniżej podrzucam linki do tanich doładowań. Póki co Instant Gaming uzupełnił stan kart 200PLN, choć przez chwile dostępne były również te za 100PLN oraz 70PLN. Jeśli zatem chcecie karty z niższymi nominałami, po prostu sprawdzajcie co jakiś czas poniższe linki:

Przypominam, że wciąż trwa promocja na gry w PlayStation Store. Nazwano ją „Okazje na koniec roku” i możemy z niej korzystać do 21 grudnia. Przecenionych gier i dodatków jest naprawdę dużo. Łącznie to ponad 2,8 tys. produktów, których ceny ścięto maksymalnie do 85 procent. Tutaj wybieraliśmy 10 niezłych gier z promocji, zatem możecie zerknąć, co warto kupić. Jest tam również link do całej oferty dostępnej w PlayStation Store.