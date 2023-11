W PS Store wystartowała kolejna wielka wyprzedaż gier na PS5 i PS4. Nazwano ją „Okazje na koniec roku” i będzie aktywna aż do 21 grudnia. Jak wspomnieliśmy, przecenionych gier i dodatków jest naprawdę dużo. Łącznie to ponad 2,8 tys. produktów, których ceny ścięto maksymalnie do 85 procent. Znajdziemy tutaj popularne serie AAA, jak Far Cry, Persona, Crash Bandicoot czy Mortal Kombat. Jest również Resident Evil, Dead Island oraz Battlefield. Oczywiście to tylko kropelka znanych IP w morzu promocji.

Gdzie przejrzeć wszystkie promocje i jak zaoszczędzić więcej?

Kto chce zobaczyć wszystkie dostępne gry i dodatki z „Okazji na koniec roku”, powinien zajrzeć do PlayStation Store pod ten adres. Natomiast chętni na dodatkowy rabat i jeszcze tańsze zakupy, powinni zaopatrzyć się w karty dodające fundusze do portfela. Obecnie znajdziemy tańsze doładowania 100PLN np. w sklepie Eneba:

Doładowanie 100 PLN do PS Store za 96,37 zł (żeby uzyskać taka cenę, wybierz walutę euro po przejściu pod link)

Wybieramy płatność przez Przelewy24 lub BLIK. Po wyborze płatności waluta zostanie przeliczona z euro na złotówki. Podana cena uwzględnia również prowizję za płatność, więc nie ma tutaj żadnych dodatkowych ukrytych kosztów.

10 dobrych okazji z trwającej promocji w PS Store

Choć ciężko wyłowić zaledwie 10 gier z tylu dostępnych promocji, by każdemu nasz wybór przypadł do gustu, postanowiliśmy podjąć wyzwanie. Oto naszym zdaniem gry warte uwagi:

Wybierzecie coś z naszych propozycji?