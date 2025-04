O co chodzi z Xbox Game Pass Core? Ten abonament to ciekawa opcja

Xbox Game Pass Core to najkorzystniejsza cenowo opcja wśród abonamentów Microsoftu, która zastąpiła dobrze znany Xbox Live Gold. Czym różni się od swojego poprzednika, jakie korzyści oferuje i czy warto go subskrybować? Przyjrzyjmy się, co dokładnie zawiera najtańsza wersja Game Pass i czy rzeczywiście jest to opłacalna propozycja dla graczy.

Spis treści:

Czym jest Xbox Game Pass Core?

Pod pojęciem „abonament Game Pass” kryje się kilka różnych wariantów, a każdy z nich odpowiada innym potrzebom graczy. Dziś skupiamy się na Xbox Game Pass Core – najtańszym i najbardziej podstawowym planie, który mimo ograniczonego charakteru, potrafi zaoferować naprawdę solidny pakiet możliwości. Dla wielu użytkowników konsol Xbox to właśnie ten wariant stanowi idealne połączenie funkcjonalności i ceny, pozwalając na rozgrywkę online, dostęp do wyselekcjonowanej biblioteki gier oraz dodatkowych korzyści.

Game Pass Core to tak naprawdę nowa odsłona dobrze znanej usługi Xbox Live Gold, która przez lata towarzyszyła posiadaczom Xboksa – zwłaszcza w czasach Xboxa 360. Wówczas potrzebna była ona głównie do grania online, z czasem jednak wzbogacono ją o comiesięczne darmowe gry. Zmiana na Core była nie tylko formalna – Microsoft odświeżył ofertę, rezygnując z darmowych tytułów co miesiąc, ale w zamian udostępnił użytkownikom katalog ponad 30 gier z Game Passa, które można ogrywać bez dodatkowych opłat. To ważny krok w stronę ujednolicenia usług i ułatwienia dostępu do cyfrowej biblioteki tytułów.

Dla wielu graczy Core to doskonały start – nie wymaga dużych nakładów finansowych, a pozwala w pełni korzystać z podstawowych funkcji konsoli. Jeśli grasz głównie online i nie potrzebujesz dostępu do setek gier z Game Pass Ultimate, ten plan będzie dla Ciebie w sam raz.

Co znajdziemy w Xbox Game Pass Core?

Oficjalna cena abonamentu to 29 złotych na miesiąc. Nieźle? Niby tak, ale na szczęście da się go kupić jeszcze taniej. Obecnie trwa świetna promocja na Game Pass na Instant Gaming, gdzie możecie nabyć kody w niższej cenie. Co ważne, nie musicie korzystać z VPN, kombinowania ze zmianami lokalizacji i tym podobnymi rzeczami. Po prostu kupujecie kod i bez problemów aktywujecie go w Polsce.

W podstawowej wersji abonamentu Game Pass Core gracze zyskują przede wszystkim możliwość grania online – to absolutna podstawa, jeśli chce się rywalizować lub współpracować z innymi w trybach sieciowych. Bez tej opcji nie ma dostępu do funkcji multiplayer w większości nowoczesnych tytułów.

To jednak nie wszystko – subskrybenci mogą także liczyć na atrakcyjne zniżki w Microsoft Store oraz udział w cotygodniowych wydarzeniach Xbox Free Play Days, podczas których można wypróbować wybrane gry za darmo. Do tego dochodzi stały dostęp do biblioteki ponad 30 tytułów.

Xbox Game Pass Core – lista gier

Poniżej znajdziecie obszerną listę wszystkich gier dostępnych w abonamencie Xbox Game Pass Core, który jest częścią rosnącej oferty usług subskrypcyjnych od Microsoftu. Ten abonament, będący prawdziwą gratką dla miłośników gier wideo, umożliwia dostęp do szerokiej gamy tytułów, zarówno klasycznych, jak i nowo wydanych.

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf With Your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked 2

Payday 2: Crimewave Edition

PowerWash Simulator

Psychonauts 2

Slay The Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Chivalry 2

Totally Reliable Delivery Service

Deep Rock Galactic

Superhot: Mind Control Delete

Wreckfest

Cities: Skylines

Control: Ultimate Edition

SnowRunner

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DayZ

Goat Simulator

Batman: Arkham Knight

Monster Sanctuary

Tunic

Która z gier najbardziej Was fascynuje? To pytanie, które z pewnością rodzi wiele emocji i wspomnień wśród zapalonych graczy oraz tych, którzy dopiero odkrywają świat gier. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z niezliczoną ilością tytułów, które dostępne są na różnych platformach. Od emocjonujących gier akcji, poprzez skomplikowane strategie, aż po interaktywne historie, które przenoszą nas w zupełnie inne rzeczywistości.

Granie online w Game Pass Core

Najważniejszą zaletą Game Pass Core jest możliwość grania online – to kluczowy powód, dla którego wielu graczy decyduje się właśnie na ten wariant abonamentu. Bez aktywnej subskrypcji nie da się korzystać z trybów multiplayer w większości gier konsolowych, co dla fanów sieciowej rywalizacji lub kooperacji jest istotnym ograniczeniem.

Jeśli posiadasz już swoją bibliotekę tytułów i nie zależy Ci na dostępie do gier premierowych czy pełnej oferty Game Pass, wersja Core będzie wystarczająca, by swobodnie grać online i w pełni wykorzystać potencjał konsoli.

Czy to się opłaca? O Game Pass Core

Choć Xbox Game Pass Core oferuje znacznie mniej niż wersja Ultimate, nadal pozostaje opłacalnym wyborem. Roczny dostęp do usługi kosztuje 164 złote, co daje zaledwie 13,60 zł miesięcznie. W tej cenie otrzymujemy możliwość gry online, atrakcyjne rabaty oraz bibliotekę zawierającą kilkadziesiąt tytułów. To naprawdę uczciwa oferta, zwłaszcza że kiedyś granie online na konsolach Xbox było znacznie droższe. Dziś Game Pass Core to świetne rozwiązanie dla właścicieli Xboxów, pozwalające w pełni wykorzystać możliwości sprzętu.

Źródło: Opracowanie własne