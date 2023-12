Polska gra w PS Plus na styczeń 2024! Oficjalna oferta Essential

Jeśli czekaliście na ogłoszenie gier z oferty PS Plus na styczeń 2024, mamy dla Was oficjalne wieści. Zatem zobaczcie listę tytułów opublikowanych na blogu PlayStation, które pobierzemy w nadchodzącym miesiącu. Chodzi o gry na PS5 i PlayStation 4 dla progu Essential.

PS Plus styczeń 2024 – oferta i gry do pobrania

Jak informuje Sony, tuż po Nowym Roku wszyscy posiadacze abonamentu PS Plus Essential będą mogli przypisać do swojego konta PSN takie oto tytuły:

A Plague Tale: Requiem | PS5

Evil West | PS4, PS5

Nobody Saves the World | PS4, PS5

Jak widać, oferta jest naprawdę interesująca. Oprócz doskonałego A Plague Tale: Requiem na PlayStation 5, pobierzemy w styczniu polską grę Evil West od studia Flying Wild Hog. Do tego bardzo ciekawa gra indie Nobody Saves the World, która kilka godzin temu została ujawniona przez informatora billbil-kun. Zatem jego źródła nadal nie zawodzą i możemy ufać jego „przewidywaniom”.

Ujawnione właśnie gry pobierzemy na swoją konsolę od pierwszego wtorku miesiąca, zatem już od 2 stycznia 2024 roku. Pamiętaj, że wówczas o godzinie 11:00 czasu polskiego znikną z Plusa gry z grudniowego pakietu Essential. Warto je czym prędzej dodać do biblioteki, jeśli wcześniej tego nie uczyniliście. Są to docenione przez społeczność produkcje Lego 2K Drive, Powerwash Simulator oraz Sable, więc warto je mieć w swojej bibliotece.

Jednocześnie przypominamy, że do PowerWash Simulator możemy dostać w PS Store darmowe dodatki. Dodają one łącznie aż 10 poziomów do gry i są związane z popularnymi markami jak Tomb Raider oraz Final Fantasy. Linki do pobranie DLC podawaliśmy w tej wiadomości.