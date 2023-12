5 grudnia o godzinie 11:00 Sony udostępni trzy nowe gry w progu PS Plus Essential. Choć wiadomo, jakie to tytuły, to czy wiecie, ile czasu zajmie zdobycie platynowego trofeum w każdej z nich? Przypominamy również o dodatkach za darmo do Powerwash Simulator oraz rozmiarze plików dla każdej gry.

PS Plus Essential na grudzień 2023. Wszystko o nowej ofercie

Zacznijmy od wielkości plików nowych gier, żebyście wiedzieli, na co się przygotować jeszcze przed graniem. Na PlayStation 5 pobierzemy trzy tytuły w ramach oferty, a na PS4 tylko dwa, ponieważ Sable zostało wydane jedynie na nowej generacji konsoli. Gdy będziemy pobierać wszystkie nowości na PS5, potrzebujemy 18,67 GB na dysku SSD. W przypadku PS4, do pobrania będzie łącznie 23,85 GB.

Lego 2K Drive : PS4 : 15.285 GB / PS5 : 9.612 GB

: PS4 : 15.285 GB / PS5 : 9.612 GB Powerwash Simulator : PS4 : 8.570 GB / PS5 : 7.132 GB

: PS4 : 8.570 GB / PS5 : 7.132 GB Sable: PS5 : 1.926 GB

O trudności zdobycia platyn we wszystkich trzech grach pisze serwis Truetrophies. Jak wynika z analizy, najłatwiejszą platyną grudnia jest Sable. Nie ma tutaj żadnych trofeów związanych z poziomem trudności, o które trzeba się martwić, ani też żadnych rzeczy, które można pominąć. W przypadku pozostałych dwóch gier również nie ma pomijalnych pucharków, lecz żeby sięgnąć w nich po platynę, należy się trochę postarać. A nawet pomęczyć w Lego 2K Drive, ponieważ część trofeów w dalszych etapach gry jest strasznie powtarzalna.

Lego 2K Drive – czas gry potrzebny do zdobycia Platyny 50+ godzin. Trudność zdobycia Platyny 4/10

– czas gry potrzebny do zdobycia Platyny 50+ godzin. Trudność zdobycia Platyny 4/10 PowerWash Simulator – czas gry potrzebny do zdobycia Platyny 40-50 godzin. Trudność zdobycia Platyny 3/10

– czas gry potrzebny do zdobycia Platyny 40-50 godzin. Trudność zdobycia Platyny 3/10 Sable – czas gry potrzebny do zdobycia Platyny10-20 godzin. Trudność zdobycia Platyny 2.5/10

Dodatki za darmo do PowerWash Simulator

Na koniec podsyłamy jeszcze raz linki do darmowych dodatków, które pobierzemy dla PowerWash Simulator. Warto, ponieważ dodają one łącznie aż 10 poziomów do gry i są związane z popularnymi markami jak Tomb Raider oraz Final Fantasy.

Midgar Special Pack czekający na pobranie za darmo pod tym linkiem

czekający na pobranie za darmo pod tym linkiem Tomb Raider Special Pack pobierzecie za free z PlayStation Store pod tym linkiem

To skoro wiecie już wszystko o nowych grach w PS Plus Essential, dajcie znać, które z nowości zamierzacie pobrać.