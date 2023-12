Każda gra z PS Plus na styczeń 2024 ma interesujący dodatek

2 stycznia 2024 roku dorwiemy się do nowych gier rozdawanych w PS Plus Essential. Przed nami trzy ciekawe tytuły, czyli Plague Tale: Requiem, Evil West oraz Nobody Saves the World. Podawaliśmy już rozmiary plików dla każdej produkcji (zobacz tutaj). Pisaliśmy również, że już dzisiaj możemy pobrać i sprawdzić dwie z gier nadchodzącej oferty. Niezbędny będzie do tego jednak PS+ Premium, a szczegóły macie w tym newsie. To jednak nie wyczerpuje tematu nadchodzącej oferty. Zapewne już wiesz, które z nowych gier wylądują na Twojej konsoli. Ale czy wiesz, że do każdej z nich można dokupić tanio ciekawe DLC? Nieduży wydatek, a zaczniecie nowe przygody z fajnymi urozmaiceniami.

Jakie dodatki do gier z PS Plus Essential na styczeń 2024?

Zacznijmy od największej gry oferty, czyli Plague Tale: Requiem. Ten tytuł pobierzemy jedynie na PlayStation 5, jest on niedostępny na last-genie. Kto zamierza zagrać, może za 13,50 zł dokupić sobie Protector Pack DLC. To malutki dodatek wprowadzający dodatkowe materiały do wytwarzania, ekskluzywne przedmioty kosmetyczne dla Amicii i specjalną skórkę kuszy. Wchodząc w szczegóły, pakiet obejmuje:

Ekskluzywną skórkę kuszy Red Damsel, która zostanie odblokowana w grze po znalezieniu kuszy.

Trzynaście kwiatów do włosów, które Amicia mogła znaleźć w A Plague Tale: Innocence. Zostaną one odblokowane na początku przygody.

Kawałki złomu i narzędzie do wczesnego ulepszania wyposażenia. Elementy te zostaną odblokowane, gdy po raz pierwszy użyjesz stołu warsztatowego do wytwarzania.

Plague Tale: Requiem DLC

Z kolei do polskiego Evil West kupimy w PS Store dodatek Wild Wild East Skin Pack, również za 13,50 zł. Tutaj otrzymamy następujące przedmioty kosmetyczne, które są natychmiast odblokowywane i dostępne do wykorzystania w grze:

Strój „Golden Defender”

Pięć niepowtarzalnych skórek broni „Golden Relic” dla karabinu, rewolweru, strzelby, zappera oraz rękawicy

Evil West DLC

Na koniec dodatek do gry Nobody Saves the World. Nazwano go Frozen Hearth i jest nieco droższy, bo kosztuje w PS Store 22,50 zł. Jednak wprowadza coś więcej niż kosmetyczne przedmioty. Za tak małą kasę dostajemy:

Nowy obszar: zbadajcie zapomniany obszar głęboko pod skorupą Ziemi, gdzie czekają na was nowi przyjaciele i rywale.

WYZWANIA: weźcie udział w serii wyzwań i zagadek, zaprojektowanych tak, by wykorzystać wszystkie wasze zdolności bojowe i kreatywność na maksa.

Nowe POSTACI: odblokujcie konstruującego wieżyczki Mechanika i małą, lecz zabójczą Pszczołę. Każda z nich ma swoje własne zadania i umiejętności.

Kooperacja: jak w standardowym trybie rozgrywki, całe DLC można przejść w trybie kooperacji lokalnej lub online.

Minigolf

Nobody Saves the World DLC

I prawdę mówiąc, ten ostatni dodatek polecam szczególnie, jeśli planujecie pobrać Nobody Saves the World z oferty PlayStation Plus.