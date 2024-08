Zobacz, czy zdołasz pobrać nowe gry z PS Plus na sierpień 2024

Przepełnione dyski twarde, ciągłe kasowanie gier, by zrobić przestrzeń pod nowe tytuły, to norma dla niektórych posiadaczy konsol PlayStation. Ujawniona właśnie oferta PS Plus sierpień 2024 to kolejne tytuły, które pożrą gigabajty z naszych SSD i HDD. Przygotujcie się zatem na przyjęcie gier, sprawdzając wielkości plików dla poszczególnych produkcji.

Tyle miejsca zajmą nowe gry z oferty PS Plus

Z pomocą w sprawie wielkości plików przychodzi PlayStation Game Size. Dzięki temu wiemy, że wszystkie trzy nowości zajmą na dysku PlayStation 5 dokładnie 64.384 GB. Natomiast na last-genie potrzebujemy niewiele więcej – 67.704 GB miejsca. Jeśli nie zamierzasz pobierać wszystkich gier, tak prezentują się pliki każdego tytułu z osobna:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: PS4 : 36.279 GB / PS5 : 35.544 GB

FNAF’s Security Breach: PS4 : 28.949 GB / PS5 : 26.364 GB

Ender Lilies: QOTK: PS4 : 2.476 GB

Czas na uporządkowanie dysku konsoli mamy do 6 sierpnia. Tego dnia Sony udostępni gry i będziemy mogli pobrać je na swój sprzęt.

Źródło: PlayStation Game Size, opracowanie własne