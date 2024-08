Pobierz za darmo fabularny dodatek do gry z PS Plus na sierpień

Jedną z gier oferty PS Plus sierpień 2024 w progu Essential będzie kapitalny horror Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Jeśli zamierzasz zagrać, pobierz już teraz za darmo fabularne rozszerzenie. To zupełnie nowa przygoda.

Od kilkunastu godzin znamy pełną ofertę PS Plus Essential na sierpień. Szczegóły wraz ze zwiastunem wszystkich nadchodzących gier publikowaliśmy w tej wiadomości. Tutaj skupimy się na horrorze z popularnej serii Five Nights at Freddy’s, którego akcja przeniesie nas do upiornego centrum handlowego. To jedna z gier oferty i założymy się, że wielu z Was ugości ją na swojej konsoli. Kto już planuje granie, niech sięgnie po świetny darmowy dodatek. To nie byle skórki, lecz fabularne rozszerzenie z prawdziwego zdarzenia.

Darmowe DLC do Five Nights at Freddy’s: Security Breach z PS Plus

Dodatek jest dostępny w PS Store i możemy go przypisać do swojej biblioteki już dzisiaj, zanim jeszcze oferta na sierpień zostanie udostępniona. Dla przypomnienia, stanie się to w najbliższy wtorek przed południem.

DLC nosi nazwę Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Ruin. Dzięki niemu rozegramy dodatkową przygodę osadzoną w ruinach pizzerii.

W obecnie opuszczonym Pizzapleksie Gregory znów znalazł się w potrzasku. Bez ciebie nie przetrwa! Zagraj jako Cassie, najlepsza przyjaciółka Gregory’ego, miłośniczka Fazu i być może wybawicielka. Dziewczyna wkroczy w mroczne, ponure i rozpadające się wnętrze pizzerii, uzbrojona wyłącznie w faz-klucz, roxy-talky i dziwaczną maskę króliczka. Musisz jej pomóc odnaleźć przyjaciela, uwolnić go i bezpiecznie uciec z ruin. PS Store

Dodatek posiada osobną wersję przeznaczoną dla PS5 oraz PS4. Pliki pobierzecie w tym miejscu:

Fabularne rozszerzenie posiada bardzo dobre opinie – średnia z ponad 66 tysięcy recenzji od graczy wynosi 4,33/5.

Źródło: PS Store, opracowanie własne