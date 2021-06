PS Plus na lipiec 2021 oficjalnie. Strzelanka, bijatyka i hit, ale tylko dla graczy z PS5

Wreszcie poznaliśmy pełną ofertę PS Plus na lipiec 2021. PlayStation przygotowało bardzo ciekawy zestaw produkcji dla Plusowiczów.

PlayStation wreszcie podzieliło się pełną ofertą przeznaczoną dla Plusowiczów. Lipiec przyniesie ze sobą kilka produkcji, które ogramy w ramach abonamentu. Naładujcie kontrolery, bo zdecydowanie będzie w co grać!

Oferta PS Plus na lipiec 2021 prezentuje się następująco:

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

A Plague Tale: Innocence w wersji na PS5 to odświeżona graficznie wersja gry, w której wcielimy się w Amicię – młodą dziewczynę w czasach zarazy XIV wieku. Wraz z bratem próbuje uciec przed Czarną Śmiercią i Inkwizycją. Nie zabrakło elementów skradankowych, a całość będziemy oglądać z perspektywy trzeciej osoby.

Sporym zaskoczeniem jest Call of Duty: Black Ops 4, ponieważ niedawno subskrybenci omawianej w newsie usługi otrzymali Battlefield V. Jak widać, PlayStation chce zadowolić także i fanów strzelanek konkurencji. Choć ta odsłona serii CoD nie posiada kampanii dla jednego gracza, twórcy postawili nacisk na rozbudowane tryby multiplayer. Nie zabrakło także wariacji Battle Royale w formie Blackout. Według wielu recenzentów jest to naprawdę dobra gra, aczkolwiek oceny graczy niekoniecznie świadczą, że i im przypadła do gustu.

WWE 2 Battlegrounds to spin-off popularnej serii z zapaśnikami. Ta odsłona wyróżnia się nie tylko przerysowaną stylistyką graficzną, ale także supermocami naszych wrestlerów. W związku z tym na ringu nie zabraknie niejednokrotnie widowiskowych ataków, takich jak płonące pięści, zamrażanie i rzucanie przeciwnikami niczym mięsem.

Wymienione tytuły powinny być dostępne do pobrania od 6 lipca.

Warto wspomnieć, że jeżeli nie zdążyliście przypisać do swojego konta Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, to będziecie mogli to jeszcze zrobić. Każdy spóźnialski może to zrobić do 2 sierpnia.

Jeśli poszukujecie taniego abonementu PS Plus, koniecznie obserwujcie nasz dział z promocjami. Ostatnio łatwo wyłapać subskrypcję w przyzwoitej cenie.