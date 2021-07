PS Plus na sierpień hot or not? Ta oferta nawet na zagrychę się nie nadaje

Dziś oficjalnie poznaliśmy ofertę PS Plus sierpień 2021. Kolejny miesiąc z rzędu postanowiliśmy podzielić się z naszą opinią na jej temat.

Świeżo ujawniona oferta PS Plus na sierpień 2021 wypada w większości naszych opinii źle. Mimo to, zdania są minimalnie podzielone, choć zdecydowanie były już w tym roku znacznie lepsze gry.

PS Plus sierpień 2021 – oferta i nasza ocena gier

Być może przegapiliście artykuł z oficjalnym ogłoszeniem, dlatego poniżej znajdziecie wszystkie produkcje w nadchodzącym miesiącu w ramach abonamentu PlayStation:

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Sezon ogórkowy w pełni, co widać po sierpniowej ofercie PS Plus. Nawet na zagrychę nic się nie nadaje. Tennis World Tour 2 u mnie nie zagości, bo sportu mój TV ma już po dziurki w rakiecie. Za Plants vs. Zombies nigdy nie przepadałem – połączenie roślin z zombie jest tak samo głupie jak ananasa z pizzą. Chciałbym coś dobrego powiedzieć o Hunter’s Arena: Legends, ale nie powiem, bo jak to mawiał klasyk „bo nie”. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 1/5 Robert Ocetkiewicz

Co tu dużo pisać. Sierpień w PS Plus będzie po prostu słaby. Do symulacyjnego Tennis World Tour 2 nie podchodzę, ponieważ jako zwolennik arcade, połamałbym rakietę przed pierwszym serwem, a frustracji nie byłoby końca. Cukierkowatość Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville to nie moja bajka, a o Hunter’s Arena: Legends nigdy bym nie usłyszał i nie obejrzał żadnego trailera, gdyby nie zapowiedź w PS Plus. Obejrzałem i podziękuję. Więc tym razem nie skorzystam, ale – cytując znany skecz Słoiki – „dla mnie to jeszcze lepiej, bardzo dobrze się ułożyło”. Nie będę musiał przynajmniej klikać, męczyć palców, powiększać kupki wstydu. Moja ocena – 1/5 Dariusz Madejski

No nie tego oczekiwałem. Nowa oferta PS Plus nie powala, choć nie ma też tragedii. Tennis World Tour 2 kompletnie mnie nie interesuje. Hunter’s Arena: Legends wygląda przyjemnie, ale nie jest to mój typ gry i pewnie nawet jej nie pobiorę. Jedynym tytułem, który mógłbym obadać jest Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Czy tytuł ten przebije się jednak przez moją kupkę wstydu? Raczej nie. Szkoda, bo chyba wolałbym dostać ciekawe indyki, niż parę przeciętniaków z większym budżetem. Moja ocena – 2/5 Jakub Stremler

Tym razem Sony pozytywnie mnie zaskoczyło. Trwają Igrzyska Olimpijskie, więc nie mogło obyć się bez gry sportowej – i tenis jest opcją jak najbardziej trafioną. Rośliny vs. Zombiaki też wypróbuję, bo to moja estetyka. Mam tylko cichą nadzieję, że znajdę tu tryb dla pojedynczego gracza. Trzeciego tytułu nie znam – i chyba nie chcę znać. Moja ocena – 4/5 Dagmara Kottke

Są gusta i guściki, ale jeśli ofertę Sony mam rozpatrywać pod kątem własnych upodobań, to powiem, że jestem rozczarowany jak polscy kibice po Euro 2020. W nadchodzącym pakiecie nie ma ani jednej gry z konkretną kampanią single player. Niby mamy dostać premierowe Battle Royale polane azjatyckim sosem, ale mój żołądek kompletnie nie trawi tego gatunku. Kolejna rewelacyjna gra, czyli Plants vs Zombie – to typowa sieciówka na raz lub dwa. Może gdyby zombie mogły podkładać bomby, a rośliny nosić uniform grupy taktycznej przeciw chwastom, byłoby odrobinę ciekawiej. Przychylnym okiem spoglądam tylko na ostatnią propozycję gry sportowej, bo swoją złość (względem zawartości PS Plus) będę mógł wyrazić łamiąc wirtualną rakietę Federera. Sony i PS Plus? Już nie ufam! Moja ocena – 0/5 Grzegorz Rosa

W tym miesiącu jestem wyjątkowo zawiedziony ofertą Plusa. Jedynie strzelanka z „Plants VS Zombies” w tytule jakoś ją ratuje, choć osobiście jestem wielkim fanem pierwszej gry w tym uniwersum. Battle Royale nie przypadł mi do gustu, aczkolwiek w tych tematach jestem wyjątkowo wybredny. Sympatykiem gier sportowych nigdy nie byłem, więc tym bardziej symulator tenisa to dla mnie nietrafiony tytuł. Wielka szkoda, bo liczyłem na więcej. Moja ocena – 2/5 Michał Wieczorek

A jaka jest Wasza opinia wobec ofert PS Plus na sierpień 2021? Zachęcamy do podzielenia się nią w komentarzach.