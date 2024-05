PS Plus z wielką grą od Rockstara – zdradza nowy przeciek

PlayStation Plus stale się rozwija i choć może nie ma “na start” wielkich premier, to jednak subskrybenci znajdą w nim wiele dobrego. Dopiero co zadebiutowała oferta w wariantach Extra i Premium, a my już znamy potencjalne plany Sony związane z kolejnymi nowościami w ofercie. Do tego przecieku polecam mimo wszystko podchodzić z dystansem.

PS Plus z Red Dead Redemption “kiedyś”?

Internauta o pseudonimie Timtendo12 sprawdzając dane strony Rockstar Games, wypatrzył ciekawą wzmiankę, którą pochwalił się na Reddicie. Załączył nawet zdjęcie odkrycia, żeby nie było, że nie ma żadnych dowodów. Otóż we wspomnianych danych znajdziemy informację, jakoby remaster pierwszego Red Dead Redemption dostępny miał być na wielu różnych platformach i nie tylko. Jest informacja o debiucie w “PlayStation Plus Premium dla PS4 i PS5”.

Brzmi w zasadzie sensownie. Od niedawna spekuluje się, że kultowy klasyk dla fanów westernów od twórców serii GTA trafi również na komputery osobiste. Do tego gra od niedawna dostępna jest w ramach abonamentu GTA+. Udostępnienie jej w innych subskrypcjach ma więc sens, szczególnie że większość osób, która miała ją kupić, już dawno to zrobiła.

Warto jednak pamiętać, że to tylko plotki, a nic oficjalnego. Informacje zawarte powyżej faktycznie mogły pojawić się w danych strony internetowej, ale równie dobrze jest szansa, że chodzi tu o zwykły placeholder. Tak czy inaczej, sami nawet nie do końca wiemy, o którą wersję gry może tak naprawdę chodzić.

Otóż Rockstar Games w 2023 roku wydał niby remaster, a tak naprawdę to w zasadzie bezpośredni port gry z PS3 na PS4 i PS5. W zestawie znajdziemy również dodatek Undead Nightmare, ale wydawca wycenił całość na 50 dolarów, co wkurzyło sporą liczbę graczy (w końcu oryginał ma 14 lat). Zgadujemy więc, że to właśnie ta edycja mogłaby stać się dostępna w ramach Plusa. Chyba że chodzi o katalog klasycznych gier i mówimy o bezpośredniej wersji gry z PS3. To jednak wydaje się nieco mniej prawdopodobne.

Źródło: PlayStation Lifestyle