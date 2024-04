“PS Plus Extra w cenie Essential”. Gracze wściekli na maile od PlayStation

Duże promocje na abonament PS Plus to niestety ogromna rzadkość. Ostatnie dni przyniosły ze sobą niemałe zamieszanie, które gracze opisali na forum Reddit. Jeden z nich pokazał oficjalnego maila od PlayStation, którego zatytułowano “Zdobądź PS Plus Extra w cenie Essential”. Okazało się, że to nieprawda i jeśli chcesz zobaczyć dlaczego, przeczytasz o tym poniżej. Natomiast kto chce rzeczywiście kupić PlayStation Plus w promocji, może to oczywiście zrobić nawet w tej chwili.

Korzystając z tanich doładowań PSN co prawda nie zdobędziemy PS+ Extra w cenie Essential, ale i tak wyjdzie o wiele taniej. Roczny pakiet Extra kosztuje w PS Store dokładnie 520 zł. Możemy doładować swój portfel na kwotę 525 zł płacąc za to 451 zł z groszami. Oszczędzamy więc realnie niemal 69 zł. Żeby tego dokonać, wystarczy kupić 5 kart o wartości 100PLN oraz 1 o wartości 25PLN w promocji sklepu Instant Gaming.

A co z rzekomą promocją na PS Plus z maila PlayStation?

Wątek na Reddit rozpoczął gracz, który otrzymał taką oto wiadomość:

Dostałem tego e-maila kilka dni temu. Sprawdziłem to wówczas i teraz sprawdzam ponownie. Tytuł brzmi „Kup PS+ Extra w cenie Essential”, ale treść wiadomości w ogóle nie wspomina o ofercie, wymienia jedynie kilka rekomendacji gier. Klikam przycisk z informacją o dołączeniu do PS+, ale tam też nie ma żadnej zniżki. Czy ktoś inny to dostał? Mój sub wygasł prawdopodobnie miesiąc temu, więc może mnie już to nie dotyczy. Reddit

Oto screen, którym podzielił się użytkownik forum Reddit.

Okazało się, że nie jest to odosobniony przypadek i inni forumowicze również dostali takie wiadomości. Jeden z nich postanowił skontaktować się ze wsparciem PlayStation i uzyskał wzbudzającą zdziwienie odpowiedź:

Rozmawiałem z pomocą techniczną PlayStation. Powiedzieli, że to grudniowa akcja e-mailowa, która przypadkowo została ponownie wysłana. Reddit

Nic zatem dziwnego, że gracze czują się co najmniej dziwnie wobec takiej akcji. – Zadziwiająco nieprofesjonalne podejście tak dużej firmy… – kwituje jeden z nich.

Warto jednak wspomnieć, że ostatnie dni przyniosły ze sobą również prawdziwe promocje na PS Plus od PlayStation, tyle że również dla wybrańców i nie tak atrakcyjne, jak te omyłkowo powysyłane.

Źródło: https://www.reddit.com/r/PlayStationPlus/comments/1bu0yjb/ps_extra_for_the_price_of_essential_deal_did/