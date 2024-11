190 najlepszych gier Steam do 10 zł. Promocje tuż przed Black Friday 2024

Czekasz na Black Friday 2024 i najlepsze promocje na gry PC? Tanie granie jest dostępne jeszcze przed Czarnym Piątkiem, a my udowadniamy to prezentując niemal 200 tytułów, które możesz mieć w bibliotece Steam po kilka złotych. Przykładowo, zgarnąć 34 gry za niecałe 150 zł. Każda kosztuje tylko 4,31 zł, zatem to naprawdę kapitalna okazja.

Black Friday 2024 za kilka dni, ale niektóre sklepy kuszą niskimi cenami już dzisiaj, oferując bardzo dobre gry Steam za bardzo małą kasę. Przyjrzeliśmy się promocjom w Instant Gaming, jednym z zaufanych dostawców tanich kluczy i jak się okazuje, możemy tam znaleźć dosłownie masę gier AAA, AA oraz indie do 10 zł. Oczywiście nie wszystkie są warte uwagi, dlatego wybraliśmy 190 najlepszych okazji, które same proszą się o wskoczenie do koszyka.

W naszym zestawieniu promocji przed Czarnym Piątkiem zobaczycie tak duże marki jak Tomb Raider, Resident Evil, Gothic, Hitman, S.T.A.L.K.E.R czy Dead Island. Jest również sporo gier niezależnych najwyższego sortu, choćby kapitalny Blacktail oraz In Sound Mind. Za obie zapłacimy około 10 zł. Staraliśmy się jednak zadowolić wszystkich, więc uwzględniliśmy na liście zarówno gry akcji, FPS, tytuły z serii LEGO, jak i strategie, klasyki RPG oraz platformówki. Nie zabraknie też wyścigów, bijatyk i symulatorów, zatem przeglądajcie, wybierajcie i oszczędzajcie.

Kupione klucze Steam otrzymacie zaraz po dokonaniu płatności (np. przez BLIK) i bez obaw – wielokrotnie korzystaliśmy z zakupów w Instant Gaming, więc możemy polecić ten sklep z czystym sumieniem.

Promocje przed Black Friday 2024. Najlepsze gry Steam do 10 zł (część 1)

Już w pierwszej części zestawienia czeka na Was ponad 60 tytułów, za które zapłacicie maksymalnie 5 zł z groszami. Oznaczyliśmy serduszkami te gry, które naszym zdaniem zasługują na szczególna uwagę. Poniżej prezentujemy natomiast TOP3 z pierwszej części listy, które uważamy za absolutne must have’y.

Trailer Prodeus

Blacktail

Blacktail jest jedną z gier, która mogła Wam umknąć w natłoku ciągłych i niekończących się premier AAA. Jeśli nie słyszeliście o tym tytule, poznacie w nim legendę Baby Yagi i choć przedstawiony świat wyda się bajkowy i tętniący życiem, jest mroczny oraz niebezpieczny.

Maid of Sker

W niskiej cenie zaopatrzymy się również w horror Maid of Sker, którego fabuła została osadzona w odludnym hotelu z makabryczną historią rodem z brytyjskiego folkloru. Gra wygląda pięknie, mrocznie i potrafi zjeżyć włos na głowie. Z pewnością jest to tytuł dla graczy o mocnych nerwach, z zarazem jeden z lepszych tytułów grozy ostatnich lat.

Industria

Trzecią grą, która oferuje niezapomniane wrażenia, z pewnością będzie Industria. Przenosimy się do alternatywnej rzeczywistości tuż po obaleniu muru berlińskiego, gdzie poznamy świat pełen tajemniczości i surrealistyczności rodem od Davida Lyncha. Choć grę da się przejść w 4 godziny, cóż… wychodzi nieco ponad złotówka za godzinę świetnej zabawy. A to prawie jak za darmo.

Kolejne 63 tanie gry Steam w promocji na drugiej podstronie.