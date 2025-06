Darmowy prezent dla graczy z okazji 15-lecia PlayStation Plus

Sony rozdaje unikatowy awatar z okazji 15-lecia PS Plus. Jest tylko jeden warunek. Gracze PS5 mogą go odebrać za darmo aż do końca lipca 2025.

PlayStation świętuje piętnastolecie swojej usługi i nie obywa się bez bonusów. W tym roku obchody trwają dłużej niż zazwyczaj. Jednym z prezentów dla graczy jest limitowany awatar, który można zdobyć całkowicie za darmo. Wystarczy wziąć udział w specjalnym turnieju zorganizowanym przez Sony.

Ekskluzywna nagroda z okazji 15-lecia PS Plus

Sony wystartowało z PlayStation Plus 15th Anniversary Cup – wydarzeniem esportowym trwającym od końca czerwca aż do 31 lipca 2025. Każdy, kto zapisze się do rywalizacji, automatycznie otrzyma awatar przedstawiający logo PS Plus oraz napis „15th Anniversary”, umieszczony na tle kolażu z okładkami gier. Nagroda jest unikatowa i po zakończeniu eventu nie będzie dostępna w żaden inny sposób.

W turnieju biorą udział takie tytuły jak Mortal Kombat 1, EA Sports FC 25, College Football 25 czy Fatal Fury: City of the Wolves. Aby wziąć udział, trzeba mieć co najmniej 18 lat, aktywną subskrypcję PS Plus (niezależnie od wybranego pakietu) i konsolę PlayStation 5. To ostatnie wyklucza sporo graczy. Według danych, aż 19% użytkowników PS Plus wciąż gra na PS4. Nie będą więc mogli odebrać awatara ani brać udziału w zabawie.

Mimo że Sony chwali się świetnymi wynikami usługi (szczególnie jeśli chodzi o segment Premium). Jednocześnie nie planuje udostępniania dużych gier first-party w dniu premiery. Nie zmienia to jednak faktu, że firma chce dalej budować zaangażowanie. To właśnie takie akcje jak ta mają w tym pomóc. Zarejestrować się można bezpośrednio z poziomu zakładki turniejowej na PS5.

Źródło: GameRant