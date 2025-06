Gracze pokochali tę usługę na PS5. Najdroższe PS Plus rośnie

Jeszcze niedawno wielu graczy uznawało abonament PS Plus Premium za zbyt drogi i zbyt skromny jak na swoją cenę. Tymczasem Sony właśnie udowodniło, że najwyższy próg abonamentu nie tylko żyje, ale ma się znakomicie. W ciągu ostatniego roku liczba subskrybentów Premium wzrosła o 18%, a użytkownicy spędzili ponad 2 miliardy godzin grając w tytuły dostępne w usłudze.

PS Plus Premium rośnie z roku na rok

W rozmowie z Game File, Nick Maguire — wiceprezes ds. usług globalnych PlayStation — nie ukrywał zadowolenia: Premium notuje największy wzrost wśród wszystkich wariantów abonamentu, a firma planuje dalsze inwestycje w jakość biblioteki. Jak twierdzi, dobór gier „rozwija się z roku na rok”, co widać chociażby po coraz większej różnorodności i rosnącej liczbie gier premierowych. Osiągnięcie 2 miliardów godzin rozgrywki jasno pokazuje, że PS Plus Premium przestał być traktowany jako dodatek dla entuzjastów retro — to aktywna platforma, która przyciąga i zatrzymuje graczy. Sony zdaje się rozumieć, że sukces subskrypcji nie polega już tylko na ilości gier, ale na ich jakości i regularnych aktualizacjach.

Zapytany o potencjalną podwyżkę cen, Maguire odmówił komentarza. Ale nieoficjalnie wiadomo, że Sony rozważa nowe modele cenowe, co może być następstwem rosnącej popularności i planowanych usprawnień. Gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość — ale jeśli jakość będzie szła w parze z ceną, być może warto.

Swoją drogą, gracze coraz bardziej domagają się nowych gier w wariancie Premium. Na przykład… GTA IV:

Z usługi spisanej na straty, wariant Premium przekształca się w… nowy standard? Przynajmniej dla części graczy jest to obowiązkowa pozycja. Jak widać, nawet wysoka cena nie odstrasza fanów gier i starszych pozycji z ery np. PS3.

Źródło: tech4gamers.com