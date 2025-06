Jakie atrakcje dla graczy z okazji 15-lecia PS Plus? Wszystkie informacje w jednym miejscu

PS Plus świętuje 15. urodziny! Sony rozdaje prezenty i szykuje atrakcje. Zniżki, pakiet do Valoranta, turnieje i darmowe granie online już w ten weekend.

PlayStation Plus kończy 15 lat i z tej okazji Sony odpala prawdziwą imprezę dla graczy. Niezależnie od tego, jaki masz poziom subskrypcji, możesz liczyć na darmowe dodatki, specjalne promocje i weekendowe eventy. A jeśli jesteś na najwyższym progu Premium, dostaniesz jeszcze więcej. Wszystko rusza właśnie teraz i potrwa do końca tygodnia oraz dalej. Pamiętajcie także, że od wczoraj znamy obfitą ofertę PlayStation Plus Essential na lipiec!

PS Plus szykuje tony atrakcji

Pierwszym prezentem dla wszystkich subskrybentów PS Plus jest darmowy pakiet do Valoranta. Można go odebrać od razu i zawiera m.in. dwa Gun Buddy, dwie spreje i kartę gracza. Do tego dostajemy też 10 punktów Radianite. Wszystko kosmetyczne, ale za darmo i na stałe. W ten weekend (27–29 czerwca) czekają też ekskluzywne zniżki na PS Store, choć dokładnych tytułów jeszcze nie znamy. Dodatkowo Sony organizuje też specjalne turnieje w popularnych grach, takich jak Tekken 8, NBA 2K, EA Sports FC czy UFC. Do wygrania będą waluty w grze, unikatowy avatar i nawet kredyty do wypożyczalni filmów Sony Pictures Core.

Jeśli płacisz za PS Plus Premium, czekają na ciebie dwie wersje próbne dużych hitów. Już teraz możesz sprawdzić WWE 2K25, a od 30 czerwca pograsz za darmo w Monster Hunter Wilds. Ale to nie wszystko, bo do 12 sierpnia użytkownicy Premium mają 15% zniżki na nawet 2000 filmów z biblioteki Sony Pictures Core. To dobry moment, żeby nadrobić filmowe zaległości, zwłaszcza że wszystko działa bezpośrednio z poziomu konsoli.

Na deser Sony dorzuca jeszcze darmowy weekend z trybem online. Każdy, nawet bez aktywnego PS Plus, będzie mógł pograć przez sieć w sobotę i niedzielę, od 28 czerwca godz. 00:01 do 29 czerwca godz. 23:59. Idealna okazja, by przetestować multiplayer w swoich grach lub spróbować czegoś nowego z kumplami.

