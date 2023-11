Dwie nowe gry do sprawdzenia w PS Plus, w tym listopadowa premiera

W PlayStation Store pojawiły się kolejne gry, które posiadacze abonamentu PS Plus Premium mogą sprawdzić bez dodatkowych opłat. Nowe triale są całkiem przyzwoite.

Listopad w PS Plus dla posiadaczy abonamentu Premium to nie tylko nowe gry z wszystkich niższych progów usługi. Możemy już pobierać trzy comiesięczne gry Essential, natomiast jutro dorwiemy się do nowości i klasyków z planów Extra i Premium. Dodatkowo, otrzymaliśmy kolejne wersje próbne tytułów. Wśród nich znajdziemy świeżutką premierę na PS5.

KarmaZoo oraz F1 Manager 2023 do sprawdzenia w PS Plus Premium

Zacznę od mniejszej gry, która zadebiutowała na PlayStation 5 kilka dni temu (14 listopada). To KarmaZoo opracowane przez studio Pastagames. Tytuł został bardzo ciepło przyjęty przez graczy (bardzo pozytywne opinie na Steam) i stanowi połączenie platformówki z multiplayer’ową zabawą dla 10 osób. Możemy też pograć lokalnie w 8 osób, więc to dobra opcja, by rozruszać nudne posiedzenie ze znajomymi.

Co do samej rozgrywki, w KarmaZoo akcję oglądamy z boku. Możemy wcielić się w jedną z 50 różnorodnych postaci (zwierzęta, rośliny, przedmioty), z których każda potrafi coś innego. Wspólnie przechodzimy przez kolejne, coraz trudniejsze etapy, a za ich ukończenie otrzymujemy tytułową karmę. Za nią można odblokować nowych bohaterów oraz perki.

Drugi nowy trial w PS Plus Premium to natomiast F1 Manager 2023. To kolejna odsłona popularnej serii, w której zobaczysz 23 wyścigi, sześć sprintów F1, nowe bolidy, nowe tory, w tym Las Vegas Strip Circuit, nowych kierowców oraz nowe wyzwania. Gra odznacza się bardzo realistyczną oprawą graficzną i podobnie jak KarmaZoo, również posiada bardzo pozytywne opinie wśród graczy.

Zatem kto chętny, niech pobiera nowe wersje próbne z PS Store. Łącznie oferują one 5 godzin zabawy. Oto linki: