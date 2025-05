PS Plus Essential oraz Extra i Premium na czerwiec 2025 oficjalnie. Mocno zróżnicowana oferta

Days of Play startuje, a Sony ujawnia czerwcowe hity w PS Plus! Nowy dodatek do Destiny 2, Alone in the Dark i NBA 2K25 – jest w co grać w czerwcu.

Czerwiec zapowiada się naprawdę nieźle dla abonentów PS Plus. Sony oficjalnie ogłosiło, jakie tytuły trafią w najbliższych dniach do katalogu w ramach wszystkich progów subskrypcji – a wszystko to przy okazji startującej właśnie promocji Days of Play 2025. Oferta robi wrażenie, bo obejmuje głośne premiery, klasyki i niespodziewane dodatki.

Gry w PS Plus na czerwiec 2025:

PlayStation Plus Essential na czerwiec 2025:

Destiny 2: The Final Shape – PS4, PS5 (28 maja)

– PS4, PS5 (28 maja) NBA 2K25 – PS4, PS5 (3 czerwca)

– PS4, PS5 (3 czerwca) Alone in the Dark – PS5 (3 czerwca)

– PS5 (3 czerwca) Bomb Rush Cyberfunk – PS4, PS5 (3 czerwca)

PS Plus Extra i Premium:

Another Crab’s Treasure – PS5 (29 maja)

Skull and Bones – PS5 (2 czerwca)

Destiny 2: Legacy Collection – PS4, PS5 (4 czerwca)

Grand Theft Auto 3 The Definitive Edition – PS4, PS5 (10 czerwca)

PS Plus Premium:

Katalog klasyków:

Myst – PS4, PS5 (5 czerwca)

Riven: The Sequel to Myst – PS4, PS5 (5 czerwca)

Wersje trial:

Kingdom Come Deliverance 2 – PS5 (28 maja)

Sid Meier’s Civilization 7 – PS4, PS5 (28 maja)

Już 28 maja abonenci PS Plus Essential i wyżej będą mogli pobrać Destiny 2: The Final Shape – ostatni dodatek do sieciowego looter-shootera. A to dopiero początek – 3 czerwca dołączą jeszcze trzy kolejne gry: NBA 2K25, Alone in the Dark (remake klasycznego horroru) i pełen stylu Bomb Rush Cyberfunk, duchowy spadkobierca Jet Set Radio.

Z kolei posiadacze PS Plus Extra i Premium dostaną jeszcze więcej atrakcji – od 29 maja do 10 czerwca dostępne będą: kolorowy soulslike Another Crab’s Treasure, pirackie AAAA w postaci Skull and Bones od Ubisoftu, pełny zestaw dodatków do Destiny 2 w formie Legacy Collection, a także Grand Theft Auto III: The Definitive Edition – czyli klasyk w lekko odświeżonej wersji.

Klasyki i wersje próbne dla Premium

Najwyższy próg subskrypcji, czyli PS Plus Premium, tradycyjnie dorzuca też coś dla fanów retro i gier strategicznych. Od 5 czerwca gracze będą mogli zagrać w odświeżone wersje point-and-clickowych przygodówek: Myst i jego kontynuację Riven. To legendarne tytuły z lat 90., które dziś nadal robią wrażenie klimatem i zagadkami. Co więcej, już od 28 maja będą dostępne czasowe wersje demonstracyjne dwóch nadchodzących gier: Kingdom Come Deliverance 2 oraz Sid Meier’s Civilization 7.

To zdecydowanie jedna z najbardziej różnorodnych ofert w ostatnich miesiącach PS Plus. Obok gier sportowych i strzelanek znajdziemy też gry logiczne, klasyczne przygodówki, a nawet morskie bitwy i… kraba w roli głównej. Sony dobrze wie, jak zróżnicować line-up, by każdy znalazł coś dla siebie. Days of Play dopiero się zaczynają, ale już teraz widać, że oferta będzie konkretna.

Źródło: PlayStation Blog