Nowość w PS Plus. Sprawdź świeżą premierę na PS5

Sporo się dzisiaj dzieje, jeśli chodzi o tematykę PS Plus. Pisaliśmy o dodanych właśnie grach do katalogów Extra i Premium. Podawaliśmy również listę tytułów, które wylecą z usługi w lipcu 2025. Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednym wątku – jeśli posiadasz PS Plus Premium, możesz przez godzinę pobawić się przy trialu gry Oddsparks – An Automation Adventure. Warto, ponieważ to świetnie oceniana produkcja (4.24/5 w PS Store).

PS Plus Premium w czerwcu z nową wersją próbną

Niecały miesiąc po premierze na PS5, Oddsparks: An Automation Adventure trafia do katalogu gier próbnych w PS Plus Premium. Gracze z aktywną subskrypcją mogą już teraz przetestować ten wyjątkowy tytuł bez dodatkowych kosztów.

Oddsparks to hybryda strategii czasu rzeczywistego i gier logicznych, w której projektujemy zautomatyzowane warsztaty przy pomocy… uroczych istot zwanych sparkami. Zamiast klasycznych taśmociągów zarządzamy ich ruchem, rozwiązując wyzwania związane z logistyką, odległościami i przeszkodami terenowymi. Gra oferuje szeroki wachlarz opcji: od dekorowania warsztatów i budowania ścieżek, po eksplorację proceduralnie generowanych światów pełnych dziwacznych stworów, jak spunny czy beelephanty.

Całość została stworzona z myślą o dostępności, zawiera liczne ułatwienia i pozwala na dostosowanie sterowania do własnych potrzeb. Gracze mogą rozwijać swoją wioskę, odblokowywać nowe budynki i misje od sąsiadów. Oprócz tego – co ucieszy wielu – głaskać Sparki! Zobaczcie zwiastun poniżej.

Oddsparks: An Automation Adventure [PS5] – pobierz trial i graj przez godzinę z PS Plus Premium

