Mały dodatek za darmo do dzisiejszej oferty PS Plus

Od dzisiaj możemy pobierać kolejne gry w ramach oferty PS Plus czerwiec 2025 dla progów Extra i Premium. Do jednej z gier warto dorzucić darmowy dodatek, który czeka na wszystkich w PS Store.

Przypominaliśmy już dzisiaj listę gier z oferty PS Plus na czerwiec 2025, która właśnie została udostępniona. Tutaj możecie natomiast przeczytać o DLC do jednego z tytułów. Dodatek pobierzecie za darmo, nawet jeśli nie posiadacie subskrypcji, choć wówczas trzeba oczywiście kupić grę, żeby się nim cieszyć. Nie jest to coś wielkiego, ale jeśli za free, to czemu by nie skorzystać?

ENDLESS Dungeon wpadło do PS Plus, więc złap dodatek do gry za darmo

Kto zamierza pobrać w ramach nowej oferty grę ENDLESS Dungeon, może sięgnąć po darmowe DLC ze skórkami. Pakiet Ichiban Kasuga & Kazuma Kiryu pobierzecie pod tym adresem z PlayStation Store. Paczka zawiera:

1 skórkę „Towarzysz” dla Ichibana Kasugi

1 skórkę „Fassie” dla Kazumy Kiryu

Choć to jedynie “kosmetyczne” DLC, zawsze urozmaici rozgrywkę, zatem warto je zdobyć.

ENDLESS Dungeon to dynamiczna hybryda roguelite, taktycznego strzelania i tower defense, osadzona w mrocznym, lecz pełnym humoru uniwersum ENDLESS. Gracz trafia na opuszczoną, pełną sekretów stację kosmiczną, gdzie musi bronić delikatnego robota wydobywczego, niosącego nadzieję na ucieczkę. Pomieszczenia generowane proceduralnie, niekończące się fale wrogów – od szarżujących robali po inteligentne boty – oraz konieczność strategicznego rozmieszczania wieżyczek i doboru broni (miotacze ognia, snajperki z trucizną, granaty) tworzą intensywne i wymagające doświadczenie. Każda runda to balans między planowaniem a chaotyczną walką, gdzie jedna zła decyzja może kosztować życie… i powrót do punktu wyjścia.

Rozgrywka nastawiona jest zarówno na samotnych graczy, jak i na zespołową współpracę w trybie dla maksymalnie trzech osób. Kluczowym elementem gry jest dobór drużyny z galerii nietuzinkowych postaci – od opancerzonej Bunker, przez piromaniaka Blaze’a, po medytującego Shrooma. Każdy bohater ma unikalne umiejętności i historię do odkrycia. Po śmierci gracz wraca do saloonu, czyli hubu, gdzie może rozwijać postacie, ulepszać ekwipunek i planować kolejne próby ucieczki. Ta zapętlona struktura śmierci i progresu tworzy uzależniającą pętlę rozgrywki, w której każda porażka staje się krokiem naprzód.

Źródło: PS Store