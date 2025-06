Wielka premiera w PS Plus i inne nowości. Startuje nowa oferta Extra i Premium

PS Plus Extra i Premium na czerwiec 2025. Dzisiaj wielka premiera nowych gier! Sony dorzuca dziś do abonamentu kilka mocnych tytułów, w tym świeżynkę osadzoną w uniwersum Control.

Nowy tydzień, nowe gry w PS Plus. Choć tytuły z czerwcowej oferty jeszcze nie są dostępne, w ciągu najbliższych godzin trafią na konta posiadaczy PS Plus Extra i Premium. Czekają zarówno znane marki, jak i nowości, a całość wpisuje się w czerwcowy line-up, który Sony sukcesywnie rozbudowuje od startu promocji Days of Play.

PS Plus Extra i Premium czerwiec 2025 dziś dostępne:

FBC: Firebreak (PS5)

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

theHunter: Call of the Wild (PS4)

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5)

Train Sim World 5 (PS4, PS5)

Endless Dungeon (PS4, PS5)

PlayStation Plus Premium

Deux Ex: The Conspiracy (PS4, PS5)

Najgłośniejsza premiera to bez wątpienia FBC: Firebreak, czyli kooperacyjna gra sieciowa od twórców Alana Wake’a i Control. Tytuł osadzony jest w tym samym uniwersum, a do PS Plus trafia równocześnie z premierą. W tej samej paczce subskrybenci zagrają także w Battlefield 2042. Mimo burzliwego startu, shooter od DICE aktualnie cieszy się sporym zainteresowaniem i wciąż zbiera aktywną społeczność.

Na liście znajdziemy też kilka innych ciekawych pozycji. Pojawi się m.in. Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, tj. duchowy spadkobierca serii Suikoden, barwna gra logiczna We Love Katamari Reroll + Royal Reverie czy też horror Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2. Na fanów symulacji czeka Train Sim World 5 i theHunter: Call of the Wild, a do tego dochodzi roguelike Endless Dungeon.

PS Plus Premium dorzuca do katalogu klasyków tym razem wyłącznie jeden tytuł. Jest to jednak klasyka, bo mówimy o Deus Ex: The Conspiracy z PS2. To kultowa pozycja, która w swoim czasie zdefiniowała cyberpunkowe gry RPG. Nowe gry trafią do oferty dziś, prawdopodobnie po godzinie 11:00. Jak zawsze, warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości, zanim wszystkie tytuły pojawią się w katalogu.

Źródło: PlayStation