Hity AAA na PS5 za mniej niż 30 zł. Oto 15 wersji pudełkowych tańszych niż kebab

Miłośnicy pudełkowych wydań gier mają powody do radości. Znaleźliśmy na Allegro kilkanaście tytułów, które można upolować w rewelacyjnej cenie. Wystarczy już 17 zł, a wśród przecenionych pozycji znalazły się zarówno tytuły AAA, jak i niszowe perełki.

Jednocześnie przypominamy o trwającej promocji w PS Store, jeśli chcielibyście uzupełnić swoją bibliotekę gier również fajnymi niezależnymi grami, które kosztują maksymalnie 10 zł:

A teraz zapraszamy na szybki przegląd promocji z Allegro. Warto również wspomnieć, że każda z zaprezentowanych gier to nowe wydanie w folii, które posiada język polski (napisy lub dubbing).

Tanie gry pudełkowe na PS5 i PS4. Promocje z Allegro

Co polecamy?

Jakie tytuły szczególnie polecamy z powyższej listy? Zacznijmy od Immortals Fenyx Rising. To ubisoftowy miks Zeldy i Assassin’s Creed w kolorowej, mitologicznej oprawie. Zabawna narracja, otwarty świat pełen zagadek i dynamiczne starcia z potworami – to tytuł, który zaskoczył graczy bardzo pozytywnie. W takiej cenie to absolutny must-have, zatem korzystajcie z okazji.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction to kooperacyjna strzelanka PvE, w której znani operatorzy z serii Siege stają do walki z tajemniczym zagrożeniem biologicznym. Gra łączy taktyczną rozgrywkę z elementami survival horroru i wymaga ścisłej współpracy drużyny, by przetrwać kolejne misje i wydostać się z obszarów opanowanych przez obcych.

Od czasu nieudanego startu Fallout 76 przeszedł długą drogę. Dziś to solidna gra online z bogatą zawartością, rozbudowaną fabułą i społecznością. A za mniej niż 30 zł możesz wskoczyć w świat postapokalipsy bez ryzyka.

Concrete Genie to z kolei mała, artystyczna perełka od Sony, która zachwyca wizją i przesłaniem. Malowanie graffiti ożywiającego świat to nie tylko zabawa, ale też wzruszająca opowieść o samotności i przyjaźni. Idealne na jedno popołudnie z herbatą.

Warto zwrócić również uwagę na Forspoken. To jedna z najgłośniejszych premier 2023 roku, teraz za grosze. Otwarty świat fantasy, efektowna magia i parkour w stylu „Infamousa”. Gra była kontrowersyjna, ale za niecałe 30 zł warto dać jej szansę i wyrobić sobie własną opinię.

Warto się pospieszyć, bo przy takich cenach zapasy mogą szybko się wyczerpać. Promocje tego kalibru zdarzają się rzadko, a wśród ofert nie brakuje gier, które mimo niskiej ceny oferują dziesiątki godzin świetnej zabawy. Jeśli szukasz tanich tytułów na letnie wieczory lub chcesz uzupełnić kolekcję pudełkowych wydań, to idealny moment, by to zrobić.

Źródło: Allegro