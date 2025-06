PS Plus lipiec 2025 – polski hit i 3 inne gry do usunięcia. Nadrabiaj, póki możesz!

Wielu subskrybentów PS Plus przeciera oczy ze zdumienia, ponieważ Sony właśnie ujawniło listę gier, które opuszczą katalog Extra i Premium w lipcu 2025 roku. Tym razem zestawienie jest wyjątkowo krótkie, ale niech was to nie zmyli. Wśród zaledwie czterech tytułów znajduje się jedna z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat.

Oto lista gier, które zostaną usunięte z usługi Sony w ramach aktualizacji katalogu gier PS Plus lipiec 2025. Gracze podali ją na forum Reddit, po zauważeniu zakładki Last Chance to Play w japońskim PS Store. Lecz jak możemy się spodziewać – i tak jest zazwyczaj – takie same tytuły zostaną usunięte również w Europie czy Ameryce Północnej. Po tym czasie dostęp do tych gier będzie możliwy tylko po ich zakupie. Nie zagrasz nawet wtedy, jeśli wcześniej pobrałeś gry i je zainstalowałeś.

PS Plus lipiec 2025 – gry z katalogu Extra dostępne do 15 lipca

Dying Light 2: Stay Human

Remnant ll

Crisis Core -Final Fantasy Vll- Reunion

Job Simulator

Choć lista usuwanych gier jest zaskakująco krótka, znajdziemy na niej przede wszystkim Dying Light 2: Stay Human od Techlandu. Poza polskim hitem, z usługi zniknie także Remnant II, czyli uznany looter-shooter z elementami soulslike. Pożegnamy również Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion, odświeżoną wersję kultowego prequela Final Fantasy VII. Na koniec stracimy nieco mniej medialny, ale wysoko oceniany tytuł Job Simulator, sympatyczną grę VR, która od lat cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników PlayStation VR.

Szczególnie zaskakuje obecność Dying Light 2 na tej krótkiej liście. Gra zadebiutowała z dużym rozmachem i była mocno promowana przez Sony, a fakt, że to polski tytuł, dodaje całej sytuacji lokalnego ciężaru. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zanurzyć się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie i parkour – ma na to niecały miesiąc.

Warto zaznaczyć, że lipiec 2025 to jeden z rzadkich przypadków, kiedy liczba gier opuszczających PS Plus jest tak niewielka. Zazwyczaj lista obejmuje kilkanaście pozycji. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na każdy z tytułów, szczególnie gdy wśród nich znajdują się produkcje o takiej skali i jakości.

Źródło: Reddit