Dzisiaj nowości w PS Plus. Kultowy survival horror i inne gry trafiają do usługi

Posiadacze konsol PlayStation mogą już sięgnąć po nowe gry z oferty PS Plus październik 2024. To trzy tytuły dostępne w progu Essential.

Czas pobrać nowości z PS Plus, które dzisiaj trafiły do usługi w progu Essential. Październik przyniósł ze sobą kolejne trzy tytuły, choć tak prawdę mówiąc, dla większości graczy liczyć się będzie tylko jeden. Mowa o Dead Space Remake, czyli kultowym survival horrorze, który został gruntownie odświeżony na początku zeszłego roku. Grę mogą od dzisiaj pobierać posiadacze PS5.

Poniżej zobaczysz pełną listę gier Essential na październik wraz z wielkością plików, więc możesz sprawdzić, czy czeka Cię porządkowanie dysku. Mimo że Dead Space Remake wymieniliśmy jako najlepszy tytuł oferty, największym pod względem rozmiaru jest WWE 2K24, które na PlayStation 5 zajmuje ponad 90 GB miejsca.

PS Plus październik 2024. Gry i oferta Essential

WWE 2K24 [PS4 – 79.647 GB / PS5 – 90.275 GB]

[PS4 – 79.647 GB / PS5 – 90.275 GB] Dead Space Remake [PS5 – 31.105 GB]

[PS5 – 31.105 GB] Doki Doki Literature Club Plus! [PS4 – 4.100 GB / PS5 – 1.785 GB]

Udostępnione dzisiaj tytuły możemy przypisywać do swojej biblioteki do pierwszego wtorku przyszłego miesiąca, czyli do 4 listopada 2024 roku.

