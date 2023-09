Sony za kilka godzin przedstawi nam gry, które dołączą do PS Plus październik 2023. Ale dzięki przeciekowi już wiemy, że będzie gorąco, bo w pakiecie znajdziemy tytuł „AAAA”.

Społeczność graczy przy każdej okazji urządza sobie swoiste igrzyska w zgadywaniu gier, które Sony mogłoby dorzucić do usługi abonamentowej. Z uwagi na nadchodzące święto Halloween większość chce zobaczyć dobry horror w PS Plus na październik. Czy tym razem przewidywania okażą się słuszne? I to jeszcze jak! Znany ze swoich sprawdzonych przecieków billbil_kun, znów wyprzedził oficjalną prezentację oferty i zdradził 2 z 3 tytułów, które już niedługo będziemy mogli pobrać w ramach PS Plus Essential.

PS Plus październik 2023 – przeciek oferty

Sprawca przecieku dzięki swoim źródłom dotarł do informacji, jakoby w nowym PS Plus na październik 2023 miały pojawić się między innymi The Callisto Protocol i Farming Simulator 2. Trzeci tytuł wciąż nie jest znany, choć prawdopodobnie nie pobije zeszłorocznego „hitu” od studia Striking Distance. Głośno zapowiadany horror „AAAA” niechybnie ma być najważniejszą grą przyszłego zestawienia.

Na temat The Callisto Protocol zdania są mocno podzielone. Sporą krytykę wśród graczy odpaliła marketingowa paplanina o next-genowym doświadczeniu, straszaku z wielkimi ambicjami. Osobiście twierdzę, że to właśnie przez nadmuchiwanie balonika przygoda Jacoba w więzieniu Black Iron została niesłusznie oceniona. Za dużo obiecywano, za mało zrobiono… ale mimo to, na tle odświeżonego Dead Space’a lub Resident Evil 4, wciąż wypada bardzo dobrze.

Podkreślam, że póki co wiadomość nt. PS Plus na październik opiera się na przecieku. Jego autor ani razu jeszcze nie pomylił się w swoich domysłach, ale dla spokojności poczekajmy aż Sony poda oficjalną listę gier. Ma to nastąpić już dziś, około godziny 17:30.