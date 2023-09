PS Plus październik 2023 przestraszy nas na Halloween? Gracze chcą horroru i superbohaterów

Społeczność typuje gry na PS5 i PlayStation 4, które chce zobaczyć w ofercie PS Plus październik 2023. Sporo osób oczekuje choćby Little Nightmares II oraz marki Resident Evil.

Jeszcze dwa dni i dowiemy się oficjalnie, jakie gry trafią do PS Plus Essential w październiku. Jak co miesiąc, na forum Reddit rozpoczęło się typownanie. Duża część posiadaczy konsol PlayStation liczy na to, że Sony nie zapomni tym razem o Halloween. Zanim przejdziemy do wymarzonych gier na październik, przypomnę o tanim doładowaniu portfela, w które możesz się zaopatrzyć w sklepie Instant Gaming:

PS Plus Essential na październik. O takie gry szczególnie prosimy

Społeczność forum Reddit stara się po raz kolejny odgadnąć, jakie gry na PS5 i PS4 dostaniemy w PS Plus Essentail. Choć typy są różne, to cztery tytuły przewijają się z dużą częstotliwością. Oto one:

Sifu

Little Nightmares II

Gra z serii Resident Evil

Spider-Man Remastered

Oprócz Sifu, które od miesięcy widnieje na szczytach listy marzeń w PS Plus, gracze liczą na halloweenowy smakołyk. Co prawda Sony nie zawsze wrzucało do swojej usługi coś strasznego w październiku, lecz zdarzały się takie lata. Tym razem jest duże parcie na Little Nightmares II, a to dlatego, że dopiero co widzieliśmy zapowiedź trzeciej części tego małego horroru. Równie często gracze wymieniają wśród swoich typów jakąś grę z serii Resident Evil. Natomiast jeśli chodzi o inne produkcje, niepowiązane z horrorem, sporo osób ograłoby w PS+ grę Spider-Man Remastered. Premiera drugiej części już 20 października na PS5, więc może Sony rozda poprzednika swoim subskrybentom. Też na to liczysz?

Przypominam, że oficjalna oferta PlayStation Plus na październik zostanie przedstawiona w środę 27 września, tuż po godzinie 17:30. Od razu opublikujemy ją na naszej stronie.