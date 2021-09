Jakie gry chcielibyście ograć w PS Plus październik 2021 i dlaczego?

PS Plus na październik 2021 pobudza ciekawość graczy PlayStation z całego świata. Przyjrzyjmy się wspólnie ich oczekiwaniom i propozycjom gier, które mogłyby trafić do oferty niebawem.

Zacznę jednak od moich osobistych przemyśleń względem abonamentu PlayStation. Wrześniowe gry niezwykle mi się spodobały, o czym więcej mogliście przeczytać w tym artykule. Liczę, że poprzednio wysoko postawiona poprzeczka będzie ponownie „przebita” produkcjami, które trafią w nasze ręce już 5 października.

Osobiście jestem fanem grania na konsolach w tytuły imprezowe. Ostatnio dodane Overcooked! All You Can Eat po prostu idealnie trafiło w moje gusta pod tym względem i nie pogardziłbym inną grą tego typu. Gdzieś z tyłu głowy od wielu miesięcy liczę na dodanie również Minecrafta, który świetnie się sprawdza na konsolach ze względu na split screen. Wydaje mi się jednak, że taka sytuacja nigdy się nie wydarzy, bo ów produkcja cieszy się niezwykłą popularnością.

PS Plus październik 2021 – oczekiwania graczy

Co zatem chcieliby gracze? Jak co miesiąc powstał specjalny wątek na Reddicie, w którym każdy może pochwalić się swoimi oczekiwaniami. Najwięcej polubień otrzymał wpis, w którym yashwanthjoey pisze, że chciałby otrzymać „grę z przyzwoitą fabułą, ponieważ takiej od dłuższego czasu brakuje”. Widać, że wielu podziela jego zdanie, ponieważ otrzymał aż ponad 360 polubień.

Redditor agamemnon2 kontynuuje myśl swojego poprzednika – ten z chęcią przyjąłby singlowe doświadczenie w grze, której jeszcze nie ma. Ten podał za przykład grę z Predatorem. Najpewniej chodziło mu o to, że ostatnio w Plusie pojawiło się Predator: Hunting Grounds, które jest produkcją wyłącznie z trybem multiplayer.

A Wy jakie macie oczekiwania wobec gier, które już niebawem trafią do abonamentu? Koniecznie pochwalcie się w komentarzach.

Przypominam, że oficjalne ogłoszenie gier z oferty PS Plus na październik 2021 odbędzie się w środę za tydzień (29 września). Na ten moment najbardziej prawdopodobnymi typami na grę premierową jest Hell Let Loose oraz JETT: The Far Shore. Czy któraś z nich trafi do abonamentu za niedługo? Przekonamy się!