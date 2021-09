PS Plus na październik 2021 z mocną grą. Tak twierdzą gracze, którzy zapomnieli o starym błędzie

Gracze twierdzą, że do oferty PS Plus październik 2021 trafi ogromny hit. Niektórzy zapomnieli jednak o starym błędzie w PS Store.

Jeśli spróbujemy kupić w sklepie PlayStation grę Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, jest spora szansa, że ujrzymy adnotację wskazującą, że gra jest darmowa w ramach PlayStation Plus. Nie wyświetla się to u każdego gracza, ale wiele osób donosi, że bug występuje dość często.

Zdaniem niektórych, to jasna wskazówka, że Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 trafi do zestawu gier z PS Plus na październik 2021. Niestety, prawdopodobnie musimy obejść się smakiem. Przypomnę, że identyczny błąd występował u graczy również pod koniec sierpnia. Wówczas też uważano, że wspomniana produkcja trafi do najbliższej oferty PS Plus. Tak się jednak nie stało.

Oczywiście wciąż istnieje szansa, że omawiany błąd może faktycznie wskazywać obecność gry w nowej ofercie PlayStation Plus. Mimo to, nie nastawiałbym się, że THPS 1 + 2 faktycznie zawita do nadchodzącego zestawu.

A co jeśli nie remaster dwóch odsłon Pro Skater? Aktualnie najbardziej prawdopodobnymi typami na gry w PS Plus na październik 2021 są takie tytuły jak Hell Let Loose oraz Jett: The Far Shore. Obie gry mają mieć premierę 5 października, czyli w dniu udostępnienia nowego PS Plus. Co więcej, o obecności Jett w Plusie wypowiadał się jeden z informatorów. O tym, czy gdybania się potwierdzą, przekonamy się 29 września, kiedy to Sony ujawni oficjalną ofertę.