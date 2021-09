PS Plus październik 2021 – przeciek ujawnia ofertę. Jest słabo!

Za pośrednictwem serwisu Dealabs poznaliśmy gry z oferty PS Plus na październik 2021. Tym razem także nie ma szału.

Autorem przecieku jest „nieomylny” informator ze strony Dealabs o pseudonimie billbil-kun, którego wieści na temat Plusa już kilka razy okazywały się prawdziwe. Zgodnie z danymi ujawnionymi przez billbil-kuna, w październiku otrzymamy standardowo trzy produkcje – z czego jedna będzie w wersji na PS5. Oto one:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA TOUR 2K21 (PS4)

Lista jest jaka jest – wielu osobom może się nie podobać, zwłaszcza że drugą z oferowanych gier – a mianowicie Mortal Kombat X – użytkownicy PlayStation 5 otrzymali już za darmo w ramach PS Plus Collection. Podobną sytuację mieliśmy w przypadku Days Gone. Jak widać, Sony lubi się powtarzać.

Oczywiście należy pamiętać, że jakkolwiek wiarygodny by nie był, powyższy przeciek pozostaje tylko przeciekiem. Na oficjalne ujawnienie październikowej oferty przez PlayStation trzeba jeszcze chwilę poczekać – najprawdopodobniej do 1 października. Nowe gry będą dostępne od 5 października.

Zarazem przypominamy, że do tego czasu abonenci PS Plusa mają do odebrania całkiem fajne produkcje. Oferta na wrzesień zawiera Hitmana 2, Overcooked! All You Can Eat i Predatora: Hunting Grounds.