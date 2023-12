GTA 5 i 18 innych gier od dzisiaj dostępne w PS Plus

Możemy już pobierać nowe gry na PS5 oraz PlayStation 4, które udostępniono w ramach oferty PS Plus na grudzień 2023. Nowości trafiły do posiadaczy usługi Extra i Premium.

Dzisiaj w PlayStation Store pojawiły się nowe gry do pobrania w ramach oferty PS Plus grudzień 2023 dla progów Extra i Premium. Przypominamy więc pełną listę tytułów, wśród których znajdziemy takie hity jak GTA 5 oraz Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Jednocześnie dzisiaj z usługi wyleciało 11 tytułów, których już nie uruchomicie w PlayStation Plus. Pełny spis znajdziecie w tej wiadomości.

Nowe gry w PS Plus, dostępne od 19 grudnia 2023

Oto lista nowości dostępnych dla posiadaczy abonamentu Extra oraz Premium, zatem przeglądajcie i pobierajcie:

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

Posiadacze najwyższego progu usługi Premium pobiorą również kilka kolejnych klasyków:

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Które z nowych gier z oferty PlayStation Plus na grudzień zamierzacie zainstalować? Przypominamy też, że wszystkie gry zajmują na PS5 ponad 230 GB, a na PlayStation 4 musimy przygotować około 219 GB. Rozmiary dla każdej gry z osobna publikowaliśmy w naszej wczorajszej wiadomości.