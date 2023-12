Posiadaczu PS Plus, jutro dostaniesz ponad 360 GB nowych gier

Zbliża się czas udostepnienia kolejnych gier z oferty PS Plus na grudzień. Od dwóch tygodni dostępne są tytuły z oferty Essential. Jeśli chcecie poznać ich „wagę” oraz pobrać do nich dodatki za darmo, zapraszamy do naszej wcześniejszej wiadomości. Natomiast od 19 grudnia dorwiemy się do porcji gier z progów Extra oraz Premium. Tutaj również polecaliśmy jeden dodatek za darmo oraz świetny i niedrogi season pass. Chętni znajdą szczegóły w tym artykule. Z kolei poniżej możecie zobaczyć, ile miejsca zajmą jutrzejsze gry zarówno na PS5, jak i na PlayStation 4.

PS Plus Extra i Premium na grudzień 2023. Tyle miejsca potrzebujesz na gry

Choć zazwyczaj gracze pobierają na swoją konsolę wybrane tytuły z nowej oferty, to są i tacy, którzy biorą wszystko jak leci. Wiemy to z Waszych komentarzy. Zatem jeśli ktoś zechce przygarnąć całą nową ofertę Extra na konsoli PS5, powinien zwolnić na dysku SSD konsoli dokładnie 226.957 GB. Jeśli dołożymy do tego gry z pakietu Premium, trzeba zarezerwować przynajmniej 230 GB na przyjęcie danych. Natomiast na last-genie całość zajmie 218.917 GB, plus ewentualne klasyki Premium. Wielkości plików dla poszczególnych tytułów podał PlayStation Game Size.

Wielkość gier z oferty PS+ Extra na grudzień 2023:

Grand Theft Auto V – PS4 : 91.357 GB / PS5 : 95.945 GB

– PS4 : 91.357 GB / PS5 : 95.945 GB Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – PS4 : 39.571 GB / PS5 : 81.768 GB

– PS4 : 39.571 GB / PS5 : 81.768 GB Metal: Hellsinger – PS4 : 10.884 GB / PS5 : 8.676 GB

– PS4 : 10.884 GB / PS5 : 8.676 GB Moto GP23 – PS4 : ~34 GB / PS5 : 15.822 GB

– PS4 : ~34 GB / PS5 : 15.822 GB Salt and Sacrifice – PS4 : 2.369 GB / PS5 : 602 MB

– PS4 : 2.369 GB / PS5 : 602 MB Moonscars – PS4 : ~600 MB / PS5 : 376 MB

– PS4 : ~600 MB / PS5 : 376 MB Gigabash – PS4 : ~11.700 GB / PS5 : 9.892 GB

– PS4 : ~11.700 GB / PS5 : 9.892 GB Grime – PS4 : ~8.200 GB / PS5 : 4.642 GB

– PS4 : ~8.200 GB / PS5 : 4.642 GB Tinykin – PS4 : 5.427 GB / PS5 : 3.287 GB

– PS4 : 5.427 GB / PS5 : 3.287 GB Prodeus – PS4 : 2.735 GB / PS5 : 1.261 GB

– PS4 : 2.735 GB / PS5 : 1.261 GB Shadowrun Returns – PS4 : 3.580 GB / PS5 : 747 MB

– PS4 : 3.580 GB / PS5 : 747 MB Mega Man 11 – PS4 : 1.979 GB

– PS4 : 1.979 GB Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut – PS4 : 3.116 GB / PS5 : 848 MB

– PS4 : 3.116 GB / PS5 : 848 MB Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition – PS4 : 3.381 GB / PS5 : 1.112 GB

Rozmiar gier z oferty PS+ Premium na grudzień 2023:

Mega Man Legacy Collection – PS4 : 555 MB

– PS4 : 555 MB Mega Man Legacy Collection 2 – PS4 : 4.992 GB

– PS4 : 4.992 GB Thrillville – (rozmiar pliku poznamy jutro)

– (rozmiar pliku poznamy jutro) Thrillville: Off the Rails – (rozmiar pliku poznamy jutro)

– (rozmiar pliku poznamy jutro) Buzz Lightyear of Star Command – (rozmiar pliku poznamy jutro)

Zatem czekamy na Wasze opinie na temat nowej oferty. Czy podobają się Wam grudniowe tytuły Extra i Premium?