PS Plus ze świetną produkcją do sprawdzenia już teraz

Posiadacze PS Plus w wariancie Premium mogą liczyć na kolejną nowość do przetestowania za darmo. Mowa o Planet Zoo: Console Edition.

Posiadacze wariantu PS Plus Premium mogą cieszyć się swoistymi demami, a w zasadzie to trialami gier. To możliwość ogrania danej pozycji przez ograniczony czas. I właśnie pojawiła się nowa gra w katalogu!

PS Plus z trialem dla fanów zwierzaków

Planet Zoo: Console Edition to współcześnie bodaj najlepsza gra traktująca o budowaniu i rozwijaniu naszego własnego zoo. Przyznam, że w dzieciństwie dość sporo grałem w tego typu produkcje – być może dlatego, że jest to po prostu tańsze niż właściwe pójście do zoo. Niemniej ciepło wspominam tamten czas (jak chyba każdy…), więc z miłą chęcią sam sprawdzę konsolowe wydanie Planet Zoo na PlayStation 5.

Nadal jednak, aby sprawdzić trial, trzeba wykupić najdroższy pakiet PlayStation Plusa, ale na szczęście nie brakuje w nim dobrych gier, więc to nie jest tak, że warto kupować go tylko dla wersji próbnych. Jeśli natomiast już go posiadacie, warto sprawdzić Planet Zoo. Tytuł w momencie premiery na PC zdobył bardzo dobre oceny i zaskarbił sobie sympatię sporego grona fanów.

Z czasem gra trafiła również na konsole – w tym Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Posiadacze Plusa i drugiej z tych konsol mogą więc bez dodatkowych opłat sprawdzać grę. Trial jest klasycznie ograniczony limitem czasowym i jest on dość spory – zaledwie 2 godziny rozrywki. To bardzo mało, bo mówimy w końcu o grze o budowaniu i zarządzaniu. Aby poznać wszystkie elementy tego gatunku, nierzadko potrzeba znacznie więcej czasu. Być może jednak i tak do Was przemówi?

Źródło: PlayStation Store