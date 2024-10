PS Plus na listopad z fenomenalną ofertą. Odbierzecie 3 genialne gry

Abonament PS Plus na listopad pozwoli wam odebrać kilka świetnych gier. To 3 bardzo dobrze oceniane produkcje, wśród których znajdziecie prawdziwy hit od jednego z twórców serii Resident Evil.

PS Plus — nowe gry na listopad 2024

W sieci pojawiła się informacja na temat nowych gier w abonamencie PS Plus w listopadzie. Do biblioteki trafią 3 produkcje, wśród których znajduje się genialne Ghostwire: Tokyo w wersji na PlayStation 5. Poza tym zagracie również w dobrze ocenianą wyścigówkę Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PS4 i PS5) oraz ciekawy tytuł dla 10 osób podczas rozgrywki sieciowej, czyli Death Note Killer Within.

Oferta będzie dostępna już od 5 listopada 2024 roku.

Ghostwire: Tokyo – PS5

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged – PS4/PS5

Death Note Killer Within – PS4/PS5

The PlayStation Plus Monthly Games for November are:



🏎️ Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

👹 Ghostwire: Tokyo

✒️ Death Note Killer Within



All playable November 5 https://t.co/NUUutyKplc pic.twitter.com/xXkokbIjov — PlayStation (@PlayStation) October 30, 2024

