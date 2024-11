PS Plus na listopad nikogo nie interesuje? Gracze masowo zignorowali nowe gry na PlayStation

Najnowsze gry w PS Plus na listopad nie wzbudziły dużego zainteresowania wśród graczy. Najnowszy raport wskazuje, że nowo dodane produkcje zebrały aż 38% graczy mniej, niż oferta z poprzedniego miesiąca. Czy te gry faktycznie są aż tak nieciekawe?

Nowe gry w PS Plus bez dużego zainteresowania

O ile październikowe nowości w PS Plus osiągnęły spory sukces i uznanie graczy, to w przypadku listopadowej oferty sytuacja jest zgoła odmienna. Okazuje się, że najnowsze dodatki do abonamentu PlayStation nie spotkały się z dużym zainteresowaniem subskrybentów. Jak czytamy w najnowszych raportach, gry na listopad zebrały około 38% mniej graczy, niż poprzednie dodatki z października.

Dane pochodzą z serwisu TrueTrophies, który współpracuje z GameInsights, zbierając informacje z kilku milionów kont użytkowników PSN. Listopadowa oferta pozwoliła nam zagrać w:

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged

Death Note Killer Within

Ghostwire Tokyo

Okazuje się, że to właśnie ten pierwszy tytuł spotkał się z największym uznaniem. W Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged zagrało sporo osób, a gra zanotowała wzrost popularności aż o 4000%. Co innego w przypadku dwóch pozostałych gier. Te tytuły uznano za jedne z najgorszych debiutów tego roku pod względem liczby graczy… A co powiecie na gry z oferty Extra i Premium?

Promocja na PlayStation Plus

Już niedługo mogą pojawić się świetne oferty i promocje na PS Plus, dzięki którym abonament kupimy o wiele taniej. Wszystko z okazji nadchodzącego Black Friday. Warto odpowiednio przygotować się na święto wyprzedaży, np. zaopatrując się w doładowania portfela PS Store, które kupimy teraz znacznie taniej.

Jak sami widzicie, wydają 86 zł możecie kupić doładowanie portfela o wartości 100 zł. Więcej oszczędzicie dokonując większych doładowań.

Źródło: TrueTrophies