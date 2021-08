Masa graczy rezygnuje z PS Plus. Chyba nie wszystkim podobają się gry w usłudze

PlayStation udostępniło najświeższe statystki dotyczące swoich usług. Potwierdzono tym samym, że PS Plus stracił ponad milion subskrybentów.

PlayStation Plus to chyba najbardziej podstawowa usługa PlayStation zaraz po PSN. Jest ona wymagana do rozgrywki online, więc nic dziwnego, że dziś korzystają z niej dziesiątki milionów graczy. Ostatnie miesiące nie były jednak bardzo obfite w dobre gry rozdawane w ramach abonamentu i i widać to po jego wynikach.

Sony opublikowało nowe statystyki dotyczące usług PlayStation. Wynika z nich, że PS Plus straciło w pierwszym kwartale bieżącego roku aż 1 300 000 subskrybentów względem czwartego kwartału zeszłego roku. To ogromna liczba i Sony z pewnością ją odczuło.

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, z czego może wynikać spadek. Być może jest to właśnie kwestia teoretycznie gorszych gier, które trafiają do oferty. Niektórzy gracze mogli zrezygnować z usługi w oczekiwaniu na lepsze produkcje. Co więcej, miejmy też na uwadze, że część z tych graczy może korzystać z wielu platform. Xbox Game Pass jest potencjalnie bardziej atrakcyjny, jeśli ktoś patrzy tylko na gry dostępne w danej usłudze.

Zobaczymy, czy Sony uda się odrobić straconych graczy. Jakiś czas temu spekulowano, że firma zacznie jeszcze bardziej inwestować w usługi, co mogłoby pomóc również PS Plus. Przekonamy się, ile w tym prawdy.