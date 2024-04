Gorzkie wieści dla subskrybentów PS Plus. Oferta na maj opóźniona

Wygląda na to, że gracze spragnieni PS Plus na maj 2024 będą musieli nieco poczekać. Przynajmniej znamy choć jeden tytuł, którego należy się spodziewać!

Ostatnio subskrybenci flagowego abonamentu od PlayStation mogli natknąć się na poważne problemy z kwietniową ofertą. No i znów nie mamy dobrych wieści, bo tym razem dowiedzieliśmy się, że trzeba będzie czekać dłużej na majową ofertę.

PS Plus na maj 2024 opóźnione

Opóźnienie ujawnienia oferty przez Sony nie powinno być niczym zaskakującym. Na podobny krok firma decydowała się już kilkukrotnie, a za każdym razem winić możemy… kalendarz. Japończycy zwykli ujawniać ofertę na nowy miesiąc w ostatnią środę miesiąca. Gracze z odświeżonej biblioteki gier w wariancie Essential mogą zawsze korzystać w pierwszy wtorek danego miesiąca. Tym razem wszystko wypada jednak w ten sposób, że konieczne było przesunięcie terminów.

Bowiem ostatnia środka kwietnia bieżącego roku wypada 24 kwietnia, a pierwszy wtorek maja to dopiero 7 maja. Przerwa między ujawnieniem oferty a jej dostępnością byłaby więc zdecydowanie zbyt duża. Zamiast tego Sony zdecydowało się na zapowiedź oferty PS Plus Essential na maj 1 maja (czyli w pierwszą środę miesiąca), a wtedy gry będą dostępne właśnie od 7 maja. Niby trzeba czekać trochę dłużej, ale z drugiej strony warto pamiętać, że kwietniowe gry będą dłużej dostępne.

Przypominam tym samym, że mamy przedsmak, co dostaniemy w maju. Pierwsza ujawniona jakiś czas temu gra dotyczy jednak droższych progów usługi. Będzie to Animal Well, czyli niezależna, niezwykle urokliwa metroidvania polegająca na eksploracji.

Niestety, jest w tym trochę goryczy. W maju z usługi wypada aż 25 gier. Pełną listę tych pozycji znajdziecie w tym a rtykule.

Źródło: Areajugones