PS Plus z problemem. Gra z kwietnia niedostępna, tytuły Ubisoftu zablokowane

Dopiero co podawaliśmy Wam pełną listę nowości, które dzisiaj trafiły do PS Plus w ramach oferty Extra i Premium na kwiecień. Jednak gracze zgłaszają, że nie mają dostępu do wszystkich tytułów. Zamiast 14 gier, mogą dodać do biblioteki 12 lub 13 pozycji. Wciąż widnieją przy nich ceny.

Problem z grami w PS Plus

Pecha mają osoby, które chciałyby pograć w Construction Simulator i dotyczy to wielu regionów świata, również Polski. Drugim problematycznym tytułem jest MediEvil z pakietu Premium, choć w przypadku tego klasyka, problem nie dotyczy całego świata. W polskiej wersji PS Store jest on na szczęście dostępny do pobrania.

Jednak nie to najbardziej martwi posiadaczy PS Plus Extra. Od wczorajszego popołudnia na forum Reddit pojawiają się liczne zgłoszenia, wedle których z katalogu Extra znikają gry Ubisoftu.

Nie jestem pewien, czy to błąd, czy nie, ale właśnie zablokowano mi dostęp do Assassin’s Creed Origins. Dodatkowo kilka innych tytułów Ubisoftu, które pobrałem, z jakiegoś powodu jest zablokowanych. Co dziwne, tylko Far Cry Blood Dragon jest nadal dostępny. Każda inna gra Ubisoft, którą pobrałem, jest teraz niedostępna. Przegapiłem coś? Reddit

Niektórzy podejrzewają, że zablokowanie niektórych gier jest celowe i zostaną one przeniesione do Ubisoft+. Jednak wygląda to na zwykły błąd, ponieważ część osób nadal ma dostęp do tytułów, które u innych nie działają. A jak sytuacja wygląda u Ciebie?

Źródło: Reddit / Reddit