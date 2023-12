Część z tych gier na pewno opuści PS Plus Extra w lutym 2024 roku

Niestety szykuje się na to, że PS Plus Extra w lutym 2024 roku opuści kilka porządnych tytułów. To pewne, że niektóre z podanych na liście gier pożegnają się z usługą. Oby nie te najlepsze.

Część z Wan ogrywa dopiero gry, które opuszczą katalog PS Plus Extra w styczniu 2024 roku. Warto jednak przyjrzeć się tytułom, które mogą wylecieć z usługi w kolejnym miesiącu, czyli w lutym. Poniżej znajdziecie listę i możecie być pewni, że część z tych gier wkrótce pożegnamy. Ułożył ją jeden z użytkowników forum Reddit i to nie pierwszy raz. Każdego miesiąca publikuje on spis gier, które mogą opuścić PS Plus za dwa miesiące. Jego metoda się sprawdza. Przewidział wyrzucenie z Plusa m.in. Devil May Cry 5, Śródziemie: Cień Mordoru oraz Cień Wojny, Yakuza 6 i Yakuza 7. Swoją metodę forumowicz opiera na prostej zasadzie. Sprawdza, które zostały dodano do usługi 6 miesięcy wcześniej, 12 miesięcy wcześniej czy 18 miesięcy wcześniej. Zazwyczaj na taki czas Sony wykupuje dostęp do gier, które oferuje w PS Plus Extra.

Zatem jakie gry mogą zniknąć z PS Plus Extra w lutym 2024?

Lista jest długa i poniżej zobaczycie całość. Jednak warto wyróżnić kilka najbardziej potencjalnych „odchodzących”. Po pierwsze, możemy spodziewać się usunięcia Resident Evil 7, które zostało dodane do usługi w lutym 2023 roku. Jest to o tyle prawdopodobne, że dopiero co z Plusa pozbyto się innej gry od Capcom, czyli Devil May Cry 5. Kolejnymi grami są Outriders i The Forgotten City, które w lutym również skończą swój roczek w usłudze. Niewykluczone również, że wyższy próg Premium opuści Destroy All Humans Remake. Oczywiście wówczas nie pogramy w ten tytuł w progu Extra, dlatego o nim wspominam.

Powyższe tytuły skończą w lutym rok w PS Plus Extra. Jednak jak wiadomo, co potwierdzi nadchodzące usunięcie It Takes Two w styczniu, niektóre gry odchodzą z katalogu Extra po pół roku. Dlatego do odstrzału w lutym mogą się już szykować Sea of Stars oraz Moving Out 2.

Bardziej spokojni możemy być o Horizon Forbidden West. Chociaż ten tytuł również został dodany do usługi w lutym 2023 roku, jest to produkcja Sony, a te raczej omijają przyjęty tutaj schemat i pozostają z nami na dłużej. Swoją drogą zobaczcie, ile milionów dolarów Sony straciło oddając nam ten tytuł w usłudze PS+.

Spójrzcie na pełny spis gier, które zostały dodane do usługi 6,12 lub 18 miesięcy temu. Miejcie na uwadze, że część z tych tytułów na 100% zostanie usunięta w lutym 2024 roku. Macie jeszcze sporo czasu, by pograć w interesujące Was pozycje.

Gry dodane do PlayStation Plus w sierpniu 2022 roku (18 miesięcy temu)

Dead By Daylight

Bugsnax

Trials of Mana

UNO

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Gry dodane do PS Plus w lutym 2023 roku (12 miesięcy temu)

Horizon Forbidden West

Resident Evil 7

Outriders

Scarlet Nexus

Tekken 7

Ace Combat 7: Skies Unknown

Earth Defense Force 5

Oninaki

Lost Sphear

I Am Setsuna

The Forgotten City

The Legend of Dragoon (Premium)

Wild Arms 2 (Premium)

Harvest Moon: Back to Nature (Premium)

Destroy All Humans! (Premium)

Gry dodane do PlayStation Plus w sierpniu 2023 roku (6 miesięcy temu)

Sea of Stars

Moving Out 2

Destiny 2: The Witch Queen

Lost Judgment

Destroy All Humans 2 Reprobed

Two Point Hospital Jumbo Edition

Source of Madness

Cursed to Golf

Dreams

PJ Masks: Heroes of the Night

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

Spellforce III Reforced

Midnight Fight Express

MediEvil: Resurrection (Premium)

Ape Escape: On the Loose (Premium)

Pursuit Force: Extreme Justice (Premium)

Piszcie, które z tych tytułów „w razie czego” postanowiliście ograć!