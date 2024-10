Pośpiesz się ograć gry usuwane z PS Plus w listopadzie 2024. Tyle zajmuje ich przejście  

Aktualizacja oferty PS Plus listopad 2024 pozbawi nas dostępu do kilkunastu gier . Jakbyśmy się nie starali, wszystkiego nadrobić się nie da. Zobaczcie więc, na jakie gry starczy Wam czasu.

Pisaliśmy już, jakie gry znikną z katalogu PS Plus Extra i Premium w listopadzie. Jednak warto też wiedzieć, czy jest sens zaczynać granie w odchodzące tytuły, jeśli np. chcemy zdobyć w nich platynowe trofea. Sytuacja jest o tyle nieciekawa, że w przyszłym miesiącu z Plusa zniknie wiele produkcji, które wymagają wielu godzin, by je zaliczyć w 100 procentach.

Prawda jest na szczęście taka, że kilka pucharków da się jeszcze złapać. Wymienione poniżej gry będą dostępne dla abonentów jeszcze przez 3 tygodnie. Pamiętajcie, że zostaną usunięte dokładnie 19 listopada o godzinie 10:00 czasu polskiego. Dzięki serwisowi truetrophies wiemy, ile czasu zajmie przejście poszczególnych tytułów i czy sięgnięcie w nich po platynę będzie dużym wyzwaniem.

PS Plus listopad 2024 – które odchodzące gry zdążysz przejść?

Tytuł gry Czas przejścia Trudność Pomijalne trofea Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition 40-50 godzin 4/10 3 Red Dead Redemption 2 200+ godzin 5/10 5 Dragon’s Dogma Dark Arisen 100+ godzin 4/10 6 Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxi Boost ON 50+ godzin 5/10 1 Superliminal 5-8 godzin 3/10 20 Eiyuden Chronicle Rising 20-30 godzin 3/10 — Klonoa Phantasy Reverie Series 10-15 godzin 3/10 — Teardown 25-30 godzin 3/10 — Kingdom Hearts Final Mix (Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix) 80-90 godzin 5/10 — Kingdom Hearts 2 Final Mix (Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix) 80-90 godzin 5/10 — Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Mix (Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix) 100+ godzin 7/10 — Kingdom Hearts Re:Chain of Memories (Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix) 70-80 godzin 5/10 3 Kingdom Hearts Dream Drop Distance (Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue) 50+ godzin 4/10 — Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep A Fragmentary Passage (Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue) 10+ godzin 5/10 1 Kingdom Hearts Melody of Memory 50+ godzin 4/10 — Kingdom Hearts 3 60-70 godzin 5/10 — Chorus 20-25 godzin 4/10 — What Remains of Edith Finch 2-3 godzin 2/10 — Overcooked 2 10-20 godzin 4/10 — Blasphemous 20-30 godzin 7/10 15 Moving Out 15-20 godzin 3/10 — Opracowanie tabeli: truetrophies

Jak zatem widać, na liście znajdziemy zarówno gry, które dosyć szybko doprowadzą nas do platynowego trofeum, jak i takie, które będziemy katować po 100 godzin i więcej. Jeśli zależy Wam tylko na pucharkach, warto wziąć się w pierwszej kolejności za What Remains of Edith Finch, Moving Out, Superliminal, Klonoa Phantasy Reverie Series i Eiyuden Chronicle Rising. Kogo nie obchodzą trofea, niech wybiera wedle uznania.

