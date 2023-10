Od dzisiaj możemy pobierać 15 gier w ramach oferty PS Plus październik 2023 (Extra i Premium). Powinniście być zadowoleni z udostępnionych tytułów, pełną listę i gratis dodatek za darmo publikowaliśmy przed południem w tym artykule. Jednocześnie nadszedł czas oczekiwania na to, co przyniesie listopad w PlayStation Plus. Od pewnego czasu wiemy, że w katalogu Extra pojawi się w nadchodzącym miesiącu świeżutka premiera. Teraz mamy kolejne wieści. Tym razem dotyczą one tego, jakie gry zostaną usunięte z usługi. Warto zapoznać się z tą listą gier na PS4/PS5, by pobawić się jeszcze przy tym, co niedługo zostanie zablokowane.

PS Plus listopad 2023 – Extra i Premium. Nowa gra i odchodzące tytuły

O nowej grze na listopad Sony informowało osobiście jeszcze pod koniec września. Stąd wiemy, że w listopadzie do katalogu Extra dołączy Teardown, czyli świetnie przyjęty „wyburzeniowy Minecraft”. Więcej o tej grze przeczytacie w naszej poprzedniej wiadomości.

Natomiast dzisiaj mamy dla Was listę tytułów „do odstrzału”. W zakładce Last chance to play pojawiło się 7 produkcji. Na szczęście tym razem obeszło się bez dużych tytułów AAA do usunięcia. Mamy tutaj w zasadzie same gry mniejszego kalibru, których pewnie wiele osób nawet nie kojarzy. Mi najbardziej będzie brakowało Giana Sisters Twisted Dreams Director’s Cut. Mam po prostu duży sentyment do tej marki, a i ta odsłona jest niczego sobie.

Niewykluczone jest oczywiście, że lista odchodzących gier na listopad jeszcze się powiększy. Mam jednak nadzieję, że tak się nie stanie. Oto gry, które PS Plus Extra straci w przyszłym miesiącu:

My Time at Portia

Giana Sisters Twisted Dreams Director’s Cut

Ace of Seafood

Momodora Reverie Under the Moonlight

Connectank

Dandara

Wild Guns Reloaded

Odchodzące gry z PS Plus w listopadzie 2023.

Wszystkie z wymienionych tytułów zostaną usunięte z usługi PlayStation Plus w dniu 21 listopada. Kto chce spędzić przy nich czas, niech korzysta póki są dostępne.