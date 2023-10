Bierz za darmo dodatek, pobieraj 15 nowych gier z PS Plus

Już dzisiaj wszyscy posiadacze abonamentu PS Plus Extra oraz Premium otrzymują dostęp do kolejnych gier. Oferta na październik wystartowała. Warto też pobrać za darmo świetny dodatek do jednego z nowych tytułów.

17 października, czyli dzisiaj, zaczyna obowiązywać nowa oferta PS Plus. W tym miesiącu dostajemy 11 nowych gier w progu Extra, a jeśli posiadasz abonament Premium, dodatkowo pobierzesz 4 gry. Zatem łącznie mamy 15 tytułów i moim skromnym zdaniem, nudy nie będzie. Wiele z udostępnianych gier po prostu wymiata, jak choćby Disco Elysium czy Alien: Isolation. Do tego Outlast 2, Dead Island i jedna z odsłon The Dark Pictures Anthology. Właśnie do niej możemy pobrać również bardzo ciekawy dodatek za darmo. Listę gier oraz link do DLC zamieszczamy poniżej.

Pamiętajcie też, że obecnie możemy skorzystać z bardzo dobrej oferty na doładowania portfela w PS Store. Ceny kart w Instant Gaming poszły ostatnio w dół. Dzięki takiej promocji można taniej kupić lub przedłużyć abonament:

Lista nowych gier w PS Plus. Oferta Extra na październik 2023

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

Gry w PS Plus Premium na październik

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Dodatek za darmo do gry z PS+ na październik

Curator’s Cut to dodatek do gry The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. DLC pobierzemy za darmo z PS Store pod poniższym linkiem. Dodatek zawiera nowe, rozgrywane z perspektywy innych postaci sceny, stawiające gracza przed nowymi wyborami i decyzjami. Zawartość jest dostępna dopiero po ukończeniu fabuły głównej.