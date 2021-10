PlayStation oficjalnie ujawniło ofertę PS Plus listopad 2021. W jej ramach będziemy mogli odebrać kilka interesujących produkcji.

Oto tytuły które zgarniemy w ramach PS Plus na listopad:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS5 i PS4)

Knockout City (PS5 i PS4)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PlayStation VR)

The Persistence (PlayStation VR)

Until You Fall (PlayStation VR)

PlayStation udostępni powyższe produkcje 2 listopada i dodamy je do swoich growych bibliotek do 7 grudnia.

W listopadzie, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w aż 6 tytułów:

⚔️ Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

🏐 Knockout City

🕵️ First Class Trouble

🧟 The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

🚀 The Persistence (PS VR)

🛡 Until You Fall (PS VR) pic.twitter.com/D4OUyeMrJU — PlayStation Polska (@PlayStationPL) October 28, 2021

Największą gwiazdą oferty PS Plus na listopad 2021 jest zdecydowanie Kingdom of Amalur: Re-Reckoning. To odświeżone wydanie gry RPG z 2012 roku, która spotkała się z ciepłym przyjęciem krytyków i graczy.

First Class Trouble jest grą multiplayer, w której gracze muszą razem wykonywać zadania w niesprzyjających okolicznościach, a w cieniu kryje się też tajemniczy zdrajca. Tytuł ten to idealny kandydat do rozgrywki ze znajomymi.

Do Plusowiczów trafi też Knockout City. Wydana pod skrzydłami Electronic Arts gra jest czymś na kształt wieloosobowej „strzelanki”, w której gracze wcielają się w zawodników nietypowego zbijaka.

Nie zabrakło także w ramach bonusu trzech gier, w które zagrają jedynie posiadacze PSVR. Miły dodatek, który dobrze, że dodano obok, a nie zamiast głównych atrakcji z listopadowego Plusa. Przecież nie każdy właściciel PS4 lub PS5 posiada gogle do VR-u. Nie zmienia to faktu, że posiadacze takowego sprzętu mogą zgarnąć kolejne tytuły do ogrania, co bez wątpienia powinno ich ucieszyć.

Wczorajszy przeciek możemy więc uznać za oficjalnie potwierdzony. To kolejne wieści od jego źródła, które znalazły potwierdzenie w rzeczywistości.