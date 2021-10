Ogłoszenie PS Plus na listopad 2021 już blisko. Co wiemy?

Zbliżamy się do ujawnienia oferty PS Plus listopad 2021. Gracze podzielili się nawet swoimi typami, a już niedługo poznamy konkrety.

Do oficjalnego ogłoszenia oferty nie pozostało zbyt dużo czasu. PlayStation powinno podzielić się szczegółami zestawu 27 października, a więc już za kilka dni. Ujawnienie ofert PS Plus najczęściej następuje po południu, zazwyczaj przed godziną 18:00. Miejcie jednak na uwadze, że termin i godzina ogłoszenia mogą ulec zmianie – wszystko zależy od Sony. Gry będą dostępne do odebrania od 2 listopada do 7 grudnia.

Niestety, w tym miesiącu na razie obyło się bez przecieków oferty. Jej zawartość pozostaje więc wielką tajemnicą. Możliwe jednak, że – jak to zwykle bywa – przeciek pojawi się w dniu ujawnienia gier, przed oficjalnym ogłoszeniem.

Powinniśmy otrzymać, standardowo, przynajmniej dwa tytuły na PS4 i jedną grę na PS5. Oferta PS Plus na listopad 2021 zawrze w sobie też trzy dodatkowe gry. Skorzystają z nich posiadacze gogli PS VR i wiemy tylko tyle, że trafią do graczy wraz z resztą zestawu. Jeśli macie sprzęt do wirtualnej rzeczywistości od Sony, macie się z czego cieszyć.

Jeśli szukacie okazji na zakup PS Plus w dobrej cenie, śledźcie nasz dział z promocjami. Wyrwanie subskrypcji w dobrej cenie nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać.