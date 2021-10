PS Plus na listopad 2021 okiem graczy. Czego oczekują subskrybenci?

Ujawnienie oferty PS Plus na listopad 2021 coraz bliżej. Gracze podzielili się już swoimi pierwszymi przewidywaniami na forum Reddit PlayStation Plus.

Członkowie Plusa spekulują, że do usługi trafią takie tytuły jak między innymi: Mass Effect Andromeda, Ace Combat 7: Skies Unknown, Visage, Ghostrunner i Aliens Fireteam Elite.

Powracają również gry, które pojawiały się w poprzednich przewidywaniach graczy. Niektórzy nadal liczą na: Star Wars Jedi: Fallen Order, Gran Turismo Sport, Uncharted: Zaginione dziedzictwo i Sekiro: Shadows Die Twice.

Z bardziej możliwych typów warto szczególnie wyróżnić Ghostbusters:The Video Game Remastered, które faktycznie ma sens. W listopadzie debiutuje nowa odsłona filmowych przygód „Pogromców duchów”, więc udostępnienie growej adaptacji marki brzmi prawdopodobnie.

Nie zapominajmy też, że subskrybenci usługi otrzymają trzy dodatkowe gry. Będą to produkcje VR, więc jeśli posiadacie gogle do wirtualnej rzeczywistości od Sony, możecie szykować się na sympatyczne prezenty.

Ujawnienie pełnej oferty PS Plus na listopad 2021 powinno nastąpić 27 października po południu. Wtedy też przekonamy się, jakie tytuły trafią do aktywnych subskrybentów usługi.

Poprzednia oferta była dla wielu osób srogim rozczarowaniem i trudno się dziwić. Powtórka z PS Plus Collection, niszowy (choć dobry) FPS i gra o golfie to produkcje, które mogły nie przypaść do gustu całej masie graczy. Nic dziwnego, że oczekiwania wobec PS Plus na listopad 2021 są dość duże.