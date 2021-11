Gry z PS Plus na listopad 2021 dostępne od dziś. 6 tytułów do zgarnięcia

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Od dziś możecie pobierać gry z PS Plus na listopad 2021. PlayStation oddaje do dyspozycji graczy aż sześć produkcji, w tym trzy na PS VR.

Gry z listopadowego zestawu można pobierać od dziś aż do 7 grudnia. Macie więc sporo czasu na przypisanie gier do swoich kont. Dodatkowo przypominam, że raz przypisane produkcje zostają na naszym koncie już na zawsze. Jednak aby w nie grać, musimy mieć aktywną subskrypcję PlayStation Plus.

Oto pełna oferta PS Plus na listopad 2021:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS5 i PS4)

Knockout City (PS5 i PS4)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PlayStation VR)

The Persistence (PlayStation VR – można grać też bez VR)

Until You Fall (PlayStation VR)

W chwili publikacji tego artykułu, dostępne do pobrania jest już First Class Trouble. Na oddanie w ręce graczy pozostałych produkcji musimy zaczekać jeszcze parę godzin. Najpewniej zostaną one udostępnione późnym popołudniem. Obserwujcie jednak PS Store, bo istnieje szansa, że będzie można je pobierać jeszcze wcześniej. Wszystko zależy od tego, kiedy PlayStation zaktualizuje PS Store.

Jeśli polujecie na subskrypcję PS Plus w dobrej cenie, śledźcie nasz dział z promocjami. Ostatnio pojawiło się sporo okazji na ten produkt i niewykluczone, że niedługo znajdą się kolejne.