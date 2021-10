PS Plus w listopadzie zaoferuje czwartą grę, w którą możecie zagrać bez VR

PS Plus na listopad 2021 został wczoraj oficjalnie ogłoszony. Jak pewnie wiecie, w ofercie wyjątkowo pojawi się aż 6 gier, z czego połowa to bonusy stworzone z myślą o PS VR. W jedną z tych produkcji jednak możecie zagrać bez posiadania gogli.

A jest nim The Persistence, obok którego nie rekomenduję przechodzić obojętnie w nadchodzących dniach. Mam nadzieję, że po Halloween pozostanie w Was jeszcze trochę ochoty na nieco strasznego klimatu, bo pewnie niejeden raz zlękniecie się podczas ogrywania wymienionej pozycji. Akcja gry ma miejsce na statku kosmicznym 500 lat w przyszłości. Część załogi zmieniła się w krwiożercze potwory, które staną Wam na drodze, by uratować resztę ocalałych.

Nie zabrakło możliwości ulepszania postaci lub zbierania najróżniejszych broni. Gra daje przez to sporą swobodę pod kątem stylu rozgrywki, co jest sporym atutem. Warto wspomnieć, że The Persistence od samego początku nie posiadało trybu dla graczy bez PS VR, ale taka funkcjonalność została dodana w późniejszym okresie. Myślę jednak, że tego typu tytuły najwięcej zyskają, gdy „się do nich wejdzie” przy pomocy gogli wirtualnej rzeczywistości ze względu na jeszcze większe poczucie immersji.

Nowa oferta PS Plus wchodzi w życie 2 listopada 2021 roku. Pełny skład nadchodzących gier znajdziecie w tym miejscu.