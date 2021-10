PS Plus na listopad 2021. PlayStation potwierdza grę z przecieku

Choć według tradycji PlayStation wczoraj miało dojść do ogłoszenia oferty PS Plus na listopad 2021, nic takiego się nie stało. Jednak podczas State of Play potwierdzono jedną z gier, która wcześniej pojawiła się w przecieku oferty subskrypcji i na pewno trafi do Plusowiczów już za kilka dni.

A jest nią dokładnie First Class Trouble, które według wczoraj podawanych informacji miałoby ukazać się w listopadowym PS Plus na PS4 i PS5. Poniżej możecie zobaczyć materiał wideo ze ostatniego SoP:

Przypominam, że wcześniejszy przeciek mówił jeszcze o 3 innych produkcjach, w tym o jednej z gier na PSVR. Oprócz tej wymienionej miałyby pojawić się jeszcze 2 inne stworzone z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości. Na ten moment nic konkretnego na ich temat nie wiadomo.

The Walking Dead: Saints & Sinners (Playstation VR)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Knockout City (PS5 i PS4)

First Class Trouble (PS4 i PS5)

Niedawno jednak natrafiliśmy w redakcji na jeszcze jeden trop, który sugeruje, że jednym z tytułów VR-owych mógłby być jeszcze znany wśród graczy Beat Saber. Argumentem za tym jest m.in. fakt, że kilka dni temu gra została zaktualizowana o tryb sieciowy, który wymaga posiadania aktywnej subskrypcji.

Na ten moment ciężko określić, kiedy to PlayStation oficjalnie zapowie ofertę Plusa na listopad 2021. Śmiem twierdzić, że może to się stać dosłownie w każdej chwili. Jak tylko dowiemy się na ten temat, oczywiście od razu Was o tym poinformujemy stosownym tekstem, także stay tuned!